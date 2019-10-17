親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

25歲無照的蘇姓保母，去年4月遭控毆打3月大陳姓男嬰，還涉嫌用熱水燙傷男嬰致重傷害。士林地方法院開庭審理，燒燙傷後小孩至今已1歲9月，左腳疤痕增生及攣縮，走路會偏移，陳母希望法院重判，把保母「抓去關」。

陳父、母都是上班族，去年1月陳母產下小孩後回到外商公司上班，小孩透過月子中心介紹，交由蘇女全日托育。不料小孩3月大時，蘇女涉嫌打小孩，洗澡時沒注意水溫過高，燙傷小孩，遭依傷害罪、業務過失致重傷害罪起訴。

蘇女辯稱，沒有打小孩，是小孩臉撞到洗手台邊緣，造成瘀青，隔天在洗手台幫孩子洗屁股時，衣服濕了才會順便幫洗澡，不知水溫為何變高。

陳父指出，台灣法律在保護小孩上，罪行竟比盜錄電影還輕，希望透過此案讓社會大眾知道，法律師保護小孩的，法律是預防勝於治療，希望照顧小孩的人能有所警惕，不能因無心之過，就覺得沒關係。

公訴檢察官指出，蘇女不具保母執照，僅有居家式託付服務，但沒有登記、也無每年接受在職訓練。今日法庭上勘驗小孩走路影像，檢方認為，小孩兩腳大拇指發育不一，左腳趾變形，走路、跑步不穩偏移，認定重大不治或難治。

陳母在審理最後才進入法庭表達意見，避免和加害人面對面接觸。她在法庭哭著說，因為是新手爸媽，才會由請月子中心介紹保母，把小孩託付給蘇女，不想到會發生燒燙傷，事發後親朋好友都不相信「洗澡」會造成二、三度13％燒燙傷。

她表示，事發以來歷經插管、餵奶、手術，以前孩子是能一次睡10小時的「天使寶寶」，事後每1、2個小時就因為痛、養醒來，孩子穿著壓力襪積極復健，走路怕用左腳失力，腳會翹起來，導致向左偏移，「看著每一天都在滴血」。

她說，現在小孩1歲9個月，會看著腳說「痛痛…」，我只能說「會好的…」。身為父母都身心俱疲，就醫後罹患憂鬱、創傷症候群等，不知照顧的盡頭何時能夠結束。

她痛批，這麼小的孩子為什麼要接受傷害，蓄意或故失的保母，造成「一輩子無法抹滅的重傷害」，加害者事後不聞不問，幸好還能請育嬰假，全天照顧小孩，若是一般家庭，不知能撐到何時？不知能否到法院打官司?請求法官重判無照保母，並藉由此案，讓法律保護我們的下一代。

律師指出，請法院考量小孩受傷第一時間的照片，唯一不變的是，孩子腳上的痛、心中的不解會跟著一輩子，請法院考量重傷害罪中的概括審酌。

蘇女哭著表示，小孩父母要我公開整日的行程，包含父母的住處，讓我非常害怕，還打電話到我上份工作導致沒了失業，現在除了正職，還打工賺錢想要賠償，因沒辦法和家長溝通，有從臉書看小孩的身影。

她說，「非常喜歡小孩」，沒有不要拿自己的前途開玩笑，對於整件事情真的很抱歉，希望能重輕量刑。審判長諭知全案辯論終結，11月14日上午11點宣判。

陳姓男嬰臉部受傷。圖／陳姓男嬰父母提供
陳姓男嬰臉部受傷。圖／陳姓男嬰父母提供
分享
蘇姓保母。記者蕭雅娟／攝影
蘇姓保母。記者蕭雅娟／攝影
分享
陳姓男嬰左腳遭燙傷。記者蕭雅娟／攝影
陳姓男嬰左腳遭燙傷。記者蕭雅娟／攝影
分享
陳姓男嬰左腳遭燙傷。記者蕭雅娟／攝影
陳姓男嬰左腳遭燙傷。記者蕭雅娟／攝影
分享

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

北部黑心豆芽案 元品家族企業一家4口判刑

2019-10-17 12:31

北市農田水利會爆貪汙 兩任站長1聲押1交保

2019-10-17 11:10

桃園醉男發洩情緒 亂噴「蔡英文共匪」遭送辦

2019-10-17 11:18

民眾抱怨店家用盆栽擋路　警：已請店家限期改善

2019-10-17 13:53

選舉固樁大撒鈔遭判刑3年半 莫拉克受災戶的他雪上加霜

2019-10-17 13:15

花千萬買新屋出租 房客自殺變凶宅價格驟降兩百萬

2019-10-17 12:29

黃鑰文攜械找死者輸贏 法官認定有殺人動機

2019-10-17 11:16

載運生雞糞罰不怕！ 台東再抓2輛罰12萬

2019-10-17 11:11

罵拉麵店「商標蟑螂」 海倫清桃緋聞男友免賠錢

2019-10-17 10:34

男被女毆打反擊辯正當防衛 法官認是主動攻擊報復

2019-10-17 10:33

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

催討5000元未果刺死毒友 黃鑰文重判23年

2019-10-17 09:56

「土壤」屬不得輸入的檢疫物 從大陸輸入培養土被查獲

2019-10-17 09:55

罵小三「髒女人」罰5千 檢、審：公然侮辱算私刑

2019-10-17 09:29

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

暫停罷工者優待機票 長榮挨罰

2019-10-17 00:30

防濫用！白領金融犯罪 擬排除使用法扶

2019-10-17 00:28

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押

2019-10-17 00:16

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

潤寅詐貸案 福懋顧問妻子移送北檢

2019-10-16 20:48

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬

2019-10-16 18:45

洩漏公司標案底價 台塑關係企業4員工起訴

2019-10-16 17:56

律師學院今開幕 審檢辯「智庫」三足鼎立

2019-10-16 17:43

北市農田水利會爆貪汙 廉政署搜索

2019-10-16 17:27

將妻切成七塊卻說無罪 夫：羈押已精神錯亂

2019-10-16 17:20

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬並在臉書道歉

2019-10-16 16:35

花7500元夾娃娃 因2枚50元有假挨告

2019-10-16 16:00

BRT弊端市府無作為 議員將提國賠

2019-10-16 15:38

潤寅詐貸百億案 北檢今約談福懋高層

2019-10-16 14:59

網友嫌F16戰機買貴被法辦 法院判不罰

2019-10-16 14:52

英國名校法學博士被撞成植物人 欣欣客運要賠3391萬

2019-10-16 14:25

脫光女兒衣服痛毆鎖陽台 惡父還說要當單身貴族拒養妻

2019-10-16 14:06

影／法警換新制服 「高院周子瑜」也亮相

2019-10-16 13:36
看更多

熱門文章

資優生孫女今天段考 阿嬤接放學雙雙命喪輪下

2019-10-16 18:54

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

砂石車疑內輪差死角 台中東區輾死2女

2019-10-16 17:55

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

英國名校法學博士被撞成植物人 欣欣客運要賠3391萬

2019-10-16 14:25

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬並在臉書道歉

2019-10-16 16:35

加重麻醉手術台上舔女患者下體 變態婦產醫師遭判刑5年

2019-10-16 17:16

花7500元夾娃娃 因2枚50元有假挨告

2019-10-16 16:00

媳婦疑行車糾紛被報復檢舉4張罰單 公公怪警察開罰過當

2019-10-16 14:09

車手提領731次變3次 屏東警局長：天下武功唯快不破

2019-10-16 14:12

邰哥、坤達體驗一日警察 意外幫迷途孩童重回母親懷抱

2019-10-16 15:49

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

50年「金杯三角高粱酒」值多少？ 價錢曝光震驚網友

2019-10-16 20:43

獨／搶救台南版雷恩大兵！殉職消防員兄長可望返鄉

2019-10-16 19:58

客運起步乘客往後仰傷重不治 檢方勘驗影帶駕駛不起訴

2019-10-16 16:17

姊姊遭女子持刀刺傷腸子外露 妹妹感嘆：這社會病了

2019-10-16 17:48

砂石車雙十連假輾斃兩女大生 雲縣警局今起加強取締

2019-10-16 16:32

女網友叫外送金額會錯意 小費頓時爆增15倍

2019-10-16 17:48

「女兒被那個男的吃了」 父親聽到這句話爆氣喊告

2019-10-16 16:36

得知差點遭詐250萬元 婦人瞭解真相差點昏倒

2019-10-17 10:52

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

綠豆不小心掉進排水孔 幾天後洗手台變得「綠意盎然」

2019-10-16 16:14

高雄警攻堅查緝槍枝 對峙半小時後男子丟步槍滅證

2019-10-16 22:08

妻子跳樓自殺租屋處瞬間成凶宅 丈夫小孩得賠屋主3百萬

2019-10-16 13:33

安全帶很重要！小貨車駕駛乘客車禍被拋出重傷

2019-10-16 15:37

她要索回被拍攝的裸照 沒想到遭性侵還被竊錄

2019-10-16 14:04

潤寅詐貸案 福懋顧問妻子移送北檢

2019-10-16 20:48

潤寅詐貸百億案 北檢今約談福懋高層

2019-10-16 14:59

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬

2019-10-16 18:45

台東醉男跌入溝渠 巡邏警鬼門關前救一命

2019-10-16 14:25

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

婦人違規停車對警河東獅吼 聽到要被法辦秒配合

2019-10-16 14:46

洩漏公司標案底價 台塑關係企業4員工起訴

2019-10-16 17:56

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

急著迴轉送早餐 外送員違規遭女騎士撞上

2019-10-16 15:31

他抱怨單車打氣被收20元 網友曝開店眉角「首位客人必收錢」

2019-10-16 14:59

北市農田水利會爆貪汙 廉政署搜索

2019-10-16 17:27

殉職警消張哲嘉父母眼泛紅 盼另一個消防兒子平安

2019-10-17 10:00

「活到老、學到老、玩到老」 不老阿嬤獨自環島旅行

2019-10-16 18:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top