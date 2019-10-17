無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



25歲無照的蘇姓保母，去年4月遭控毆打3月大陳姓男嬰，還涉嫌用熱水燙傷男嬰致重傷害。士林地方法院開庭審理，燒燙傷後小孩至今已1歲9月，左腳疤痕增生及攣縮，走路會偏移，陳母希望法院重判，把保母「抓去關」。

陳父、母都是上班族，去年1月陳母產下小孩後回到外商公司上班，小孩透過月子中心介紹，交由蘇女全日托育。不料小孩3月大時，蘇女涉嫌打小孩，洗澡時沒注意水溫過高，燙傷小孩，遭依傷害罪、業務過失致重傷害罪起訴。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蘇女辯稱，沒有打小孩，是小孩臉撞到洗手台邊緣，造成瘀青，隔天在洗手台幫孩子洗屁股時，衣服濕了才會順便幫洗澡，不知水溫為何變高。

陳父指出，台灣法律在保護小孩上，罪行竟比盜錄電影還輕，希望透過此案讓社會大眾知道，法律師保護小孩的，法律是預防勝於治療，希望照顧小孩的人能有所警惕，不能因無心之過，就覺得沒關係。

公訴檢察官指出，蘇女不具保母執照，僅有居家式託付服務，但沒有登記、也無每年接受在職訓練。今日法庭上勘驗小孩走路影像，檢方認為，小孩兩腳大拇指發育不一，左腳趾變形，走路、跑步不穩偏移，認定重大不治或難治。

陳母在審理最後才進入法庭表達意見，避免和加害人面對面接觸。她在法庭哭著說，因為是新手爸媽，才會由請月子中心介紹保母，把小孩託付給蘇女，不想到會發生燒燙傷，事發後親朋好友都不相信「洗澡」會造成二、三度13％燒燙傷。

她表示，事發以來歷經插管、餵奶、手術，以前孩子是能一次睡10小時的「天使寶寶」，事後每1、2個小時就因為痛、養醒來，孩子穿著壓力襪積極復健，走路怕用左腳失力，腳會翹起來，導致向左偏移，「看著每一天都在滴血」。

她說，現在小孩1歲9個月，會看著腳說「痛痛…」，我只能說「會好的…」。身為父母都身心俱疲，就醫後罹患憂鬱、創傷症候群等，不知照顧的盡頭何時能夠結束。

她痛批，這麼小的孩子為什麼要接受傷害，蓄意或故失的保母，造成「一輩子無法抹滅的重傷害」，加害者事後不聞不問，幸好還能請育嬰假，全天照顧小孩，若是一般家庭，不知能撐到何時？不知能否到法院打官司?請求法官重判無照保母，並藉由此案，讓法律保護我們的下一代。

律師指出，請法院考量小孩受傷第一時間的照片，唯一不變的是，孩子腳上的痛、心中的不解會跟著一輩子，請法院考量重傷害罪中的概括審酌。

蘇女哭著表示，小孩父母要我公開整日的行程，包含父母的住處，讓我非常害怕，還打電話到我上份工作導致沒了失業，現在除了正職，還打工賺錢想要賠償，因沒辦法和家長溝通，有從臉書看小孩的身影。