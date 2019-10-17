北部黑心豆芽案 元品家族企業一家4口判刑

2019-10-17 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



新北市元品農業企業社被控與地下工廠以工業用「低亞硫酸鈉」漂白豆芽菜，依違反食品安全衛生管理法起訴；台北地院審理，今天判元品負責人孫振擎有期徒刑1年，判孫的父親孫蒼松、母親孫林阿英、妻子許婷宜各有期徒刑10月。

法官也依法律規定宣判被告罰金刑，判處孫振擎併科罰金新台幣120萬元，判孫蒼松、孫林阿英、許婷宜各併科罰金新台幣50萬元，同案另有黃姓業者被判刑6月，馮姓業者則獲判無罪。全案可上訴。

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檢方指控，元品自2016年底以「保險粉」漂白豆芽菜，元品販售綠豆、保險粉等產品給安心豆芽農場及地下工廠；元品賣出的「黑心豆芽」流入雙北傳統市場，每日銷量約為2000台斤，相關業者則販售給力行市場、中壢果菜市場、基隆果菜市場等。