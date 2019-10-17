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花千萬買新屋出租 房客自殺變凶宅價格驟降兩百萬

2019-10-17 12:29聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園彭姓男子去年8月16日在林姓女友租屋處自殺，梁姓房東不堪花了千萬剛買1年多的新屋變成凶宅，向林女、彭的父母各求償200多萬元損失；法院審酌，彭以違背善良風俗行為結束生命，造成該屋的市價減損，導致梁存粹經濟上損失，判處林女、彭男父母得各賠償梁208萬5000元。

梁主張，去年7月1日將房子租給林女，每月租金1萬7000元，林找來彭姓男友擔任連帶保證人並同住，未料彭1個多月後就在屋內自殺身亡；梁說，自己購入該房未滿1年，仍屬於新屋狀態，買進價格約1100萬元，而彭自殺導致他房子變成「凶宅」，會讓他人不敢承租，造成房地價格貶損。

梁表示，委託鑑定後報告認為其貶損價格為208萬5000元，而林女身為承租人應負保管責任，且林答應讓彭同住，對於彭自殺導致房地損失應負損害賠償責任；另彭的父母身為彭繼承人，也應該在繼承遺產範圍內負連帶賠償責任，向林女、彭的父母，各請求208萬5000元賠償。

對此，林女認為，彭在租屋處自殺的行為，就算造成該房地價值貶損，但僅是因交易人心理因素可能產生的交易價格降低，並不是房地有物理上毀損、滅失或功能上損害；而彭男的父母經通知均未到場，也沒提出任何書狀聲明。

法院查，依據內政部公告「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中，該建物狀況確認書內容有提到，「本建物是否曾發生凶殺、自殺或一氧化碳中毒致死之情事」，並由賣方勾選有無等，可見有該非自然身故情事，即是俗稱的凶宅，屬於買賣契約應記載事項。

因此，非自然身故因素的有無，影響成屋及基地買賣效力，其重要性不言可喻；彭在該屋自殺的方式，雖未直接造成物理性損壞，但衡量國人民情，一般人社會大眾對凶宅存有嫌惡、畏懼心理等負面影響，凶宅在交易市場接受度，不論買賣、出租等，都明顯低於相同標的，乃眾所周知之事。

法院認為，彭自殺確實讓該房屋市場上價值減少，導致梁純粹經濟上之損失，另審酌自殺在社會道德通念上是不能接受，屬於「違背善良風俗」的行為，彭當時身為23歲成年人，可預知若自殺將造成房子變成凶宅的結果，仍執意為之，其具有間接故意。

法院認定，彭以違背善良風俗的自殺行為，導致該房屋市場價值減少，以致梁男受有存粹經濟上之損失，林女身為承租人，而彭的父母身為繼承人，均應負損害賠償責任，判處林女、彭父母各應賠償梁208萬5000元。

租屋示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
租屋示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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凶宅
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