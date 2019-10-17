黃鑰文攜械找死者輸贏 法官認定有殺人動機

2019-10-17 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市黃鑰文為與王姓男子購買毒品糾紛，今年1月13日持老虎鉗斷電，引誘王步出關廟住處，一言不和大打出手，王母與莊姓同居人出面勸架，黃持剪刀改造的尖刀刺死王，莊也遭刺傷，王母則倒地受傷，黃辯正當防衛，台南地院上午宣判黃應執行23年，合議庭認黃坦承攜帶器械的目的是要找王輸贏，確有殺人的動機。

台南地院合議庭判決，黃鑰文犯殺人罪，累犯，處有期徒刑18年；殺人未遂部分，處有期徒刑8年；傷害部分，處拘役40日。有期徒刑部分應執行有期徒刑23年，扣案尖刀等物沒收。

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台南地院指出，黃雖然在審理中否認殺人及傷害犯意，合議庭認為黃於案發前已多次前往王住處索討金錢，且放話將對王不利，黃也坦承攜帶器械的目的就是要找王輸贏，確有殺人動機。

同時，黃用以刺殺王的尖刀，刀刃長約9公分、最寬處約2公分，刀柄長約11公分，王及莊遭刺傷位置，多集中於內有人體重要臟器胸腹部處，足認主觀上具有殺人直接故意。且王已遭黃壓制在地，呈仰躺狀態，此時也無對黃為任何攻擊行為，因此，辯護人為黃所辯正當防衛，不能成立。

合議庭認為，黃僅因數千元的債務糾紛，竟於凌晨時分持器械前往王家中，刺殺王12刀，更刺殺無嫌隙莊，以及推倒王母，其犯罪手段惡劣，所生損害甚為嚴重。犯後又未賠償被害人，無法取得宥恕。然而，黃有輕度智能不足的情況，且身心長期出現聽、幻覺，但未達到刑法第19條減、免刑責程度，堪認亦屬社會邊緣、底層者，因此量處其刑。

台南地院表示，黃前因王積欠買毒款項，與王發生爭執而心生怨懟，1月13日凌晨5時28分許，準備1支用單面剪刀製成的尖刀等物前往王關廟住處，先切斷王住處用電，引誘王出門後，雙方發生肢體衝突，黃將王壓制在地呈仰躺狀態，持前開尖刀，接續朝王頭部下巴、右上、左上胸壁等部位揮刺12刀，致王受有胸部穿刺傷併左右側血胸、氣胸等傷害，送醫後仍不治。