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北市農田水利會爆貪汙 兩任站長1聲押1交保

2019-10-17 11:10聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢廉接獲檢舉，指台北市瑠公農田水利會社子工作站張姓及周姓前後任站長涉嫌利用人頭，溢領清潔工作費200萬元。檢方昨指揮廉政署搜索5處地點，約談5名被告、13名證人到案，複訊後依違反貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪，將張聲押、周則諭令以20萬元交保。

檢舉指出，張姓及周姓前後任站長，涉嫌於2011年至2017年間，藉由站內清潔工作機會，浮報雇工人頭費用，詐領不法所得200萬元，涉犯貪汙罪。檢廉蒐證後，昨日兵分5路搜索張、周等人的住處，並約談被告5人、證人13人。

農田水利會主要灌溉水源為淡水河系新店溪，其主要灌溉圳路計有大坪林圳、廣興圳、灣潭圳及塗潭圳，主要集中於新店工作站轄區內，而排水渠道則主要分布於社子工作站轄區。

檢廉接獲檢舉，指台北市瑠公農田水利會社子工作站張姓及周姓前後任站長涉嫌利用人頭，...
檢廉接獲檢舉，指台北市瑠公農田水利會社子工作站張姓及周姓前後任站長涉嫌利用人頭，溢領清潔工作費200萬元。示意圖／Ingimage
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農田水利會淡水河
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