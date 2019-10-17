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得知差點遭詐250萬元 婦人瞭解真相差點昏倒

2019-10-17 10:52聯合報 記者黃寅／台中即時報導

台中市詹姓婦人到大里農會要匯出新台幣250萬元投資骨灰罈，行員懷疑她遭詐騙，馬上通知警方處理。所幸員警解說後，終於攔下款項未匯出，及時阻止了一樁詐騙案。

霧峰警分局十九甲派出所副所長陳甲益率警員張建和、吳岳哲到場時，詹婦一開始不相信警方所說是遭詐騙，仍堅持說該筆款項是要修繕房屋使用，後來才說出是要投資骨灰罈，賺取高報酬獲利。

經農會行員及警員勸說並上網搜尋相關骨灰罈投資詐騙的新聞後，詹婦才驚覺差點遭詐騙而取消250萬元的匯款。

婦人也因一時無法承受遭詐騙之事實，突感身體不適要，警方於是通知家屬並協助送醫。婦人出院後由市議員蘇柏興服務處人員陪同到派出所再把被騙過程詳細說明。

警分局長廖國政表示，近期詐騙手法不斷翻新，尤以假檢察官、投資買賣、網路情人、假靈骨塔真詐財甚為嚴重，且被害對象以年長者居多，民眾對於長者的金流往來應多加關懷。

台中市詹姓婦人（左二）要匯出250萬元投資骨灰罈，所幸員警據報，及時攔下款項未匯...
台中市詹姓婦人（左二）要匯出250萬元投資骨灰罈，所幸員警據報，及時攔下款項未匯出。圖／民眾提供
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詐騙檢察官台中市
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