每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市徐姓男子參加「互助會」繳費1年7個月後，「公司」通知因新會員招攬不易，每月往生會員增加，無法再支付往生家屬，會退還部分互助金，但徐最後沒拿到錢，控告招攬他入會的何男涉嫌詐欺。基隆地檢署以無證據證明何施詐術，徐男之母仍在世及何也是被害人，偵結不起訴。

檢警調查，何男2017年1月1日在徐男友人住處，招攬徐參加某公司互助會，前5個月每月繳1500元，第6個月起每月繳2000元。徐加入後繳了1年7個月，共3萬5500元。

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徐在2018年7月30日收到公司公告函，指收入不敷支出，無法再支付往生家屬，將以過去所繳的互助金的13%金額退還會員。隔月20日何又收到公司第2張公告函，表示要改以所繳互助金的4~6%退還，但最後並無退費存入帳戶，才知公司惡意倒閉，告何詐欺。

何辯稱，他和幾名朋友在楊姓友人家中聊天，邀楊加入。徐也在場，並說媽媽年紀大，要回家問媽媽可不可以加入？他答可以，後來徐就將媽媽相關資料交給他辦理入會。公司倒閉後，他有發起群組幫會員向互助會負責人提告。

檢方查出，徐加入互助會前並不認識何，何對徐說可當成儲蓄一樣，並要解說獲利方式時，徐指不用講，因為「我是對你」、「我就是相信你」，堪認徐是基於信賴關係參加，何並未施詐術。