男被女毆打反擊辯正當防衛 法官認是主動攻擊報復

2019-10-17 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市向上市場林姓攤商與黃姓女攤商相處不睦，去年因細故口角後，林以「臭俗仔」辱罵黃女，黃也以三字經回罵，並動手毆打林的臉部，林不甘示弱以左手臂勾住黃的頸部，雙方互控，台中地院依公然侮辱、傷害罪將林男判處拘役70日、判黃女拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，林男（54歲）、黃女（46歲）係中市西區「向上市場」內以販售商品為業之相鄰攤商，平日相處不睦。去年9月30日上午，兩人在市場因細故起口角，林以「臭雞掰」、「臭俗仔」辱罵黃女。

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黃女聽聞後，不甘示弱，也以三字經、「臭俗仔」等語辱罵林。黃女因氣憤難平，徒手毆打林的臉部，而林不甘示弱，以左手臂勒住黃女頸部，雙方進而互為毆打，致林受有臉部表淺損傷、頸部表淺性損傷

、胸部表淺性損傷及左耳表淺性損傷之傷害；黃則受有頸部挫傷及左側大腿挫傷等傷害。經雙方互控。

林男坦承與黃素嬌發生口角，並辱罵黃女，但否認傷害犯行，辯稱是黃女先動手，他滿臉都是血，他是為了要壓制黃女，沒有傷害黃女的意思，他是正當防衛。

黃女坦承徒手毆打林的臉部，及向林稱「你才是臭俗仔」，但否認公然侮辱犯行，辯稱她根本沒有要剪林他們的電，林一來就一直罵，她都沒有回嘴，她是受不了才站起來問「你罵完了沒有」，她沒有罵三

字經。

法官查出，林男被打後，憑藉體力上優勢，強力將黃女往後推動，明顯處於主動攻擊之一方，以左手臂勾住黃女脖子，並持續與黃女扭打拉扯，實非單純對於現在不法侵害而為必要反擊行為，反而是帶有主