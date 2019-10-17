「土壤」屬不得輸入的檢疫物 從大陸輸入培養土被查獲

2019-10-17 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



土壤屬不得輸入的檢疫物，台中市民張姓男子去年透過網站向大陸地區賣家購買睡蓮用培養土，透過快遞輸入我國，在桃園國際機場通關時，被台北關關員開箱查獲，查扣4.8公斤培養土，違反動植物防疫檢疫法，台中地檢署以他所犯危害不大，予以緩起訴處分。

張男（41歲）坦承犯行，並表悔悟，檢察官審酌他一時失慮，且考量所生危害非鉅，認以緩起訴處分為適當，緩起訴期間為1年，並向公庫支付新台幣5萬元。

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緩起訴處分書指出，張男明知土壤屬動植物防疫檢疫法所規定不得輸入的檢疫物，仍擅自於去年10月間，透過蝦皮網站向大陸地區賣家購買睡蓮用培養土。

張男委由不知情的翔和亞風航空貨運承攬有限公司，向財政部關務署台北關申報自大陸地區進口貨物名稱「RING」共1件輸入我國，藉此掩飾輸入的是土壤。