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罵小三「髒女人」罰5千 檢、審：公然侮辱算私刑

2019-10-17 09:29聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

張姓女公務員與呂姓人夫同是羽球隊成員，卻邀呂慢跑進而交往，兩人多次出遊、發生性關係。呂妻氣不過，去年4月跑到張家門前，斥罵張女「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒」，張女覺得人格遭貶，控呂妻妨害名譽。新北地院簡易判決判呂妻罰金5千元，但新北地院合議庭認為婚外情是事實，改判呂妻無罪。檢方上訴，高等法院認為呂妻的確是「公然」侮辱，又改處罰金5千元。

因刑事訴訟法修正，若第一審判決無罪，二審改判有罪，得上訴第三審；呂妻已上訴最高法院。檢方表示，即便人小三與人夫相姦，也不能在公共場所罵得太超過，否則就像是公審、私刑一樣。

呂姓夫妻2011年結婚，妻子在臉書上標註丈夫名字和結婚日期，呂也在臉書上放閃照。呂妻指控，前年10月從丈夫的手機裡發現他和張女互傳「我很想你」、「抱你」等曖昧字句和圖片，丈夫經質問後坦承出軌。呂妻為此曾提損害賠償訴訟，求償100萬元，張女狡辯「不知呂有老婆」才做愛，高院民事庭今年2月判張女賠償20萬元確定。

去年4月18日晚上，呂妻到張女新北市住處門前，破口大罵「妳這個公務員是這麼骯髒」、「妳這種髒女人」、「妳敗壞社會善良風氣」，張女認為人格受辱而提告。

高院認為，公然侮辱罪只須侮辱的行為可以讓人聽聞，就成立犯罪，而呂妻罵出「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒」等話，符合公然侮辱罪要件，這些話足以使人感覺到難堪、人格受到攻擊。

高院認為，就算呂妻說的是真的，但也應依照正當法定程序申告、求償，但她卻用非法手段激烈發洩，並合理化這種行為，法治國家不允許這種行為。

雖然新北地院認為呂妻沒有捏造事實，也不是流於謾罵，判呂妻無罪，但高院認為誹謗和公然侮辱本質不一樣，檢察官上訴有理。考量這件事起因於張姓女公務員和呂姓人夫有婚外情，她沒尊重呂妻的婚姻、家庭，判罰金5千元，得易服勞役。

張姓女公務員攀搭呂姓人夫，呂妻氣得到她家咒罵「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒...
張姓女公務員攀搭呂姓人夫，呂妻氣得到她家咒罵「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒」。張女提告，高等法院依公然侮辱罪判呂妻罰金5千元。示意圖／ingimage
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公務員公然侮辱
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