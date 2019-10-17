罵小三「髒女人」罰5千 檢、審：公然侮辱算私刑

2019-10-17 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



張姓女公務員與呂姓人夫同是羽球隊成員，卻邀呂慢跑進而交往，兩人多次出遊、發生性關係。呂妻氣不過，去年4月跑到張家門前，斥罵張女「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒」，張女覺得人格遭貶，控呂妻妨害名譽。新北地院簡易判決判呂妻罰金5千元，但新北地院合議庭認為婚外情是事實，改判呂妻無罪。檢方上訴，高等法院認為呂妻的確是「公然」侮辱，又改處罰金5千元。

因刑事訴訟法修正，若第一審判決無罪，二審改判有罪，得上訴第三審；呂妻已上訴最高法院。檢方表示，即便人小三與人夫相姦，也不能在公共場所罵得太超過，否則就像是公審、私刑一樣。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

呂姓夫妻2011年結婚，妻子在臉書上標註丈夫名字和結婚日期，呂也在臉書上放閃照。呂妻指控，前年10月從丈夫的手機裡發現他和張女互傳「我很想你」、「抱你」等曖昧字句和圖片，丈夫經質問後坦承出軌。呂妻為此曾提損害賠償訴訟，求償100萬元，張女狡辯「不知呂有老婆」才做愛，高院民事庭今年2月判張女賠償20萬元確定。

去年4月18日晚上，呂妻到張女新北市住處門前，破口大罵「妳這個公務員是這麼骯髒」、「妳這種髒女人」、「妳敗壞社會善良風氣」，張女認為人格受辱而提告。

高院認為，公然侮辱罪只須侮辱的行為可以讓人聽聞，就成立犯罪，而呂妻罵出「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒」等話，符合公然侮辱罪要件，這些話足以使人感覺到難堪、人格受到攻擊。

高院認為，就算呂妻說的是真的，但也應依照正當法定程序申告、求償，但她卻用非法手段激烈發洩，並合理化這種行為，法治國家不允許這種行為。