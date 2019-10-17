獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



福懋前副總黃明堂收賄千萬被檢方聲押。記者張宏業／攝影 分享 facebook

潤寅詐貸案越滾越大。檢調查出，潤寅負責人王音之為買通福懋興業虛偽照會銀行，不但砸上百萬元餽贈高級水果給福懋前副總黃明堂（現任顧問），還找來水果行老闆蕭炯桂充當白手套，利用水果禮盒裝現金行賄黃明堂，收賄上千萬元；北檢檢察官陳映蓁昨指揮調查局昨搜索黃明堂住家共6處地點，今天凌晨聲押黃明堂、蕭炯桂、福懋課長王博民3人。

福懋課長王博民配合虛偽照會被檢方聲押。記者張宏業／攝影 分享 facebook

同案約談包括收受水果禮盒的黃明堂妻子黃林麗玉、出借人頭帳戶收賄的黃明堂小姨子林寶菊、「百纖果屋」前負責人蕭錦戎（蕭炯桂胞姊）。潤寅案共3家上市公司涉弊，其他2家台化、新纖公司是否也有高層收賄，檢調正釐清。

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這次出事的「百纖果屋」是台北市知名高檔水果店，該店以進口日本麝香葡萄、日本空運哈密瓜、日本空運水蜜桃、日本白草莓、紐西蘭空運櫻桃聞名，每盒售價都是數千元起跳，更高檔的還破萬元，且外型包裝精美，是不少政商名流、貴婦指定購買水果送禮的店家。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等3家公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，檢方過濾ＬＩＮＥ對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉居間教唆滅證，上周命黃100萬元交保；另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢7人獲准。

林奕如等人收押後，調查局北機站過濾扣押物發現，王音之知悉黃林麗玉愛吃日本水果，為打點黃明堂配合詐貸，經常向「百纖果屋」訂購進口水果禮盒，親自送給黃林麗玉、謝春發等人，黃林麗玉有時直接打電話給蕭錦戎訂水果，再叫林奕如去買單，潤寅光是送水果就砸了100萬元。

王音之為了讓詐貸行為能持續，乾脆吸收蕭炯桂充當白手套，直接把大把現金夾藏在水果禮盒中，利用送水果名義行賄黃明堂；黃明堂有時也會用林寶菊帳戶收賄，估計不法所得上千萬元，涉及企業貪汙背信罪。

潤寅2012至2019年間，假藉出售紡織用紗名義，製做不實交易發票，將債權轉給銀行貸款，黃明堂明知福懋與潤寅無實質交易，卻指示謝春發、歐兆賢、王博民配合虛偽照會，導致元大、星展、王道、台灣企銀支付應收款項，損失慘重。

潤詐貸案高潮迭起，先是楊文虎夫妻潛逃出境，接著女兒楊宇晨搭機前被拘提收押，之後又陸續爆發律師教唆滅證，攜帶偵查卷宗離開法院影印，如今又傳上市公司高層收賄千萬，過程猶如連續劇。

「百纖果屋」標榜進口日本麝香葡萄。圖／翻攝臉書 分享 facebook

「百纖果屋」標榜進口紐西蘭空運櫻桃。圖／翻攝臉書 分享 facebook

「百纖果屋」現任老闆蕭炯桂充當白手套遭聲押。記者張宏業／攝影 分享 facebook