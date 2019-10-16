潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押
2019-10-16 23:57
聯合報 記者張宏業
／台北即時報導
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人楊文虎、王音之為買通上市公司福懋虛偽照會銀行，涉嫌找來福懋前副總、現任顧問黃明堂配合詐貸，檢方今天指揮調查局北機站發動第4波搜索，搜索福懋、黃明堂斗六住家共6處地點，約談9人到案，黃明堂晚間被移送地檢署，檢方訊後認定黃明堂罪嫌重大，向法院聲請羈押。
黃明堂被問及是否有配合詐貸？他簡單回應說「沒有」。稍早，黃明堂妻子、福懋課長王博民及收發人員，也陸續進入北檢複訊，黃妻為避免媒體拍照，還拿調查官身體當擋箭牌，一直彎腰低頭躲在調查官身後。
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潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等3家上市公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，檢方過濾LINE對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉居間教唆滅證，日前命黃100萬元交保，另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢7人獲准。
楊文虎、王音之6月潛逃香港，他們女兒楊宇晨欲出境時也遭拘提，法院裁定羈押禁見；調查局北機站6月21日搜索時，查扣林奕如手機鑑識還原，發現裡面有前法官、現任律師黃呈熹教唆滅證的對話紀錄，讓案情急轉直下。
王音之在6月3日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，並要黃交代員工銷毀證據，黃即前往潤寅公司，緊急找來林奕如、張力方等人開會，指示快點把重要文件「連夜送去資源回收場處理掉」，這個關鍵事證，讓檢調前不久得以順利發動第3波搜索。
台北地院日前召開羈押庭前，潤寅律師團有3名律師，竟把8名被告的卷證拿到法院附近的「京典」影印店影印，且卷交給店家後人就離開，等於是讓偵查筆錄攤在陽光下，有違反偵查不公開疑慮。
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