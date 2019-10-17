潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押
2019-10-17 00:16
聯合報 記者張宏業
／台北報導
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人王音之為買通上市公司福懋虛偽照會銀行，曾砸上百萬元餽贈高級水果禮盒給福懋前副總、現任顧問黃明堂，另行賄黃明堂千萬元現金，雙方合作騙倒一堆銀行貸款；檢方昨天指揮調查局北機站搜索福懋、黃明堂住家共六處地點，約談九人到案，晚間移送北檢複訊，全案從原本違反銀行法，增列背信罪偵辦。
同案約談包括收受水果禮盒的黃明堂妻子黃林麗玉、出借人頭帳戶收賄的黃明堂小姨子林寶菊、「百纖果行」蕭姓負責人；另以證人約談福懋興業蔡姓副總、謝姓會計處長等人到案。涉案的台化、新纖兩家公司是否也有高層收賄，檢調正釐清中。檢方凌晨聲押黃明堂、水果行蕭姓老闆等三人。
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潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等三家上市公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸三五○億元，檢方日前約談涉居間教唆滅證的律師黃呈熹，命一百萬元交保，另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢七人獲准。
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