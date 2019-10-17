親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押

2019-10-17 00:16聯合報 記者張宏業／台北報導

福懋顧問黃明堂（左）涉詐貸案遭約談。 記者張宏業／攝影
福懋顧問黃明堂（左）涉詐貸案遭約談。 記者張宏業／攝影
分享

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人王音之為買通上市公司福懋虛偽照會銀行，曾砸上百萬元餽贈高級水果禮盒給福懋前副總、現任顧問黃明堂，另行賄黃明堂千萬元現金，雙方合作騙倒一堆銀行貸款；檢方昨天指揮調查局北機站搜索福懋、黃明堂住家共六處地點，約談九人到案，晚間移送北檢複訊，全案從原本違反銀行法，增列背信罪偵辦。

同案約談包括收受水果禮盒的黃明堂妻子黃林麗玉、出借人頭帳戶收賄的黃明堂小姨子林寶菊、「百纖果行」蕭姓負責人；另以證人約談福懋興業蔡姓副總、謝姓會計處長等人到案。涉案的台化、新纖兩家公司是否也有高層收賄，檢調正釐清中。檢方凌晨聲押黃明堂、水果行蕭姓老闆等三人。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等三家上市公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸三五○億元，檢方日前約談涉居間教唆滅證的律師黃呈熹，命一百萬元交保，另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢七人獲准。

收賄上市公司詐貸
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

暫停罷工者優待機票 長榮挨罰

2019-10-17 00:30

防濫用！白領金融犯罪 擬排除使用法扶

2019-10-17 00:28

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

潤寅詐貸案 福懋顧問妻子移送北檢

2019-10-16 20:48

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬

2019-10-16 18:45

洩漏公司標案底價 台塑關係企業4員工起訴

2019-10-16 17:56

律師學院今開幕 審檢辯「智庫」三足鼎立

2019-10-16 17:43

北市農田水利會爆貪汙 廉政署搜索

2019-10-16 17:27

將妻切成七塊卻說無罪 夫：羈押已精神錯亂

2019-10-16 17:20

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬並在臉書道歉

2019-10-16 16:35

花7500元夾娃娃 因2枚50元有假挨告

2019-10-16 16:00

BRT弊端市府無作為 議員將提國賠

2019-10-16 15:38

潤寅詐貸百億案 北檢今約談福懋高層

2019-10-16 14:59

網友嫌F16戰機買貴被法辦 法院判不罰

2019-10-16 14:52

英國名校法學博士被撞成植物人 欣欣客運要賠3391萬

2019-10-16 14:25

脫光女兒衣服痛毆鎖陽台 惡父還說要當單身貴族拒養妻

2019-10-16 14:06

影／法警換新制服 「高院周子瑜」也亮相

2019-10-16 13:36

妻子跳樓自殺租屋處瞬間成凶宅 丈夫小孩得賠屋主3百萬

2019-10-16 13:33

拜託前妻返家照顧病母 媽媽過世告她侵入住宅逼她搬

2019-10-16 13:12

詐團首度在美國設機房 中檢起訴羅文忠等22人

2019-10-16 12:37

解決法扶資源濫用 法院宜分流強制辯護案律師來源

2019-10-16 12:35

念「女孩子怎麼抽煙」 妻離家出走十多年法官判離

2019-10-16 12:28

雲林地檢署拍微電影 多位檢察官粉墨登場展現反賄決心

2019-10-16 12:26

咖啡吧女員工身纏侵占官司 法官因她一個動作還清白

2019-10-16 11:40

被疑包庇賭博 北市萬華警澄清：持續剷除不法

2019-10-16 11:35

電影男星撕破臉告經紀公司 法官反要他賠50萬元

2019-10-16 10:40

密醫幫婦人植13顆牙爛11顆 高院判刑2年半

2019-10-16 10:36

「豹子」涂皓鈞受託處理債務糾紛 逼被害人交付百萬被判刑

2019-10-16 10:19

網友嫌F16戰機買貴被法辦 法官裁定不罰：軍購可受公評

2019-10-16 10:12

影／88快速道路附近露天燒垃圾 業者汙染空氣遭罰10萬

2019-10-16 08:51

澎湖民政處長驚傳涉貪汙 疑詐議員助理費遭聲押

2019-10-15 22:34

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

資優生孫女今天段考 阿嬤接放學雙雙命喪輪下

2019-10-16 18:54

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

砂石車疑內輪差死角 台中東區輾死2女

2019-10-16 17:55

媽媽失蹤子女立衣冠塚伴亡父 13年後警通知找到遺體了

2019-10-16 09:04

蝦米！2周超速5636件 台61線通霄區間測速違規爆量

2019-10-16 11:35

英國名校法學博士被撞成植物人 欣欣客運要賠3391萬

2019-10-16 14:25

「台鐵出現天殘腳」全車廂聞惡臭 列車長叫他腳放下

2019-10-16 08:52

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬並在臉書道歉

2019-10-16 16:35

網友嫌F16戰機買貴被法辦 法官裁定不罰：軍購可受公評

2019-10-16 10:12

加重麻醉手術台上舔女患者下體 變態婦產醫師遭判刑5年

2019-10-16 17:16

九旬嬤大喊「把外勞帶走」 警揭開外傭「施虐」真相

2019-10-16 11:35

外送商機盛行搶誰生意？過來人分析：擋到精華區店面房東財路

2019-10-16 10:42

花7500元夾娃娃 因2枚50元有假挨告

2019-10-16 16:00

媳婦疑行車糾紛被報復檢舉4張罰單 公公怪警察開罰過當

2019-10-16 14:09

「不要禮畢是否你們就不會走」 消防分隊長悼殉職弟兄

2019-10-16 09:36

邰哥、坤達體驗一日警察 意外幫迷途孩童重回母親懷抱

2019-10-16 15:49

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

客運起步乘客往後仰傷重不治 檢方勘驗影帶駕駛不起訴

2019-10-16 16:17

車手提領731次變3次 屏東警局長：天下武功唯快不破

2019-10-16 14:12

新家發現詭異紅眼金人偶 網勸：請高人處理！

2019-10-16 13:10

獨／搶救台南版雷恩大兵！殉職消防員兄長可望返鄉

2019-10-16 19:58

女網友叫外送金額會錯意 小費頓時爆增15倍

2019-10-16 17:48

拜託前妻返家照顧病母 媽媽過世告她侵入住宅逼她搬

2019-10-16 13:12

姊姊遭女子持刀刺傷腸子外露 妹妹感嘆：這社會病了

2019-10-16 17:48

影／轎車卡匝道分隔島 警「公主抱」救出脫困女駕駛

2019-10-16 09:33

砂石車雙十連假輾斃兩女大生 雲縣警局今起加強取締

2019-10-16 16:32

咖啡吧女員工身纏侵占官司 法官因她一個動作還清白

2019-10-16 11:40

色志工找少女偷嘿咻 曝光還瞎扯「緊張到無法勃起」

2019-10-16 12:37

問商品在哪店員卻狂比手語 她知真相後讚：全聯有愛

2019-10-16 13:26

綠豆不小心掉進排水孔 幾天後洗手台變得「綠意盎然」

2019-10-16 16:14

安全帶很重要！小貨車駕駛乘客車禍被拋出重傷

2019-10-16 15:37

50年「金杯三角高粱酒」值多少？ 價錢曝光震驚網友

2019-10-16 20:43

「女兒被那個男的吃了」 父親聽到這句話爆氣喊告

2019-10-16 16:36

影／赤腳失智阿嬤被警認出叫名字 脫口一句話讓人莞爾

2019-10-16 10:56

影／法警換新制服 「高院周子瑜」也亮相

2019-10-16 13:36

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

台東醉男跌入溝渠 巡邏警鬼門關前救一命

2019-10-16 14:25

妻子跳樓自殺租屋處瞬間成凶宅 丈夫小孩得賠屋主3百萬

2019-10-16 13:33

婦人違規停車對警河東獅吼 聽到要被法辦秒配合

2019-10-16 14:46

急著迴轉送早餐 外送員違規遭女騎士撞上

2019-10-16 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top