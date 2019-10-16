老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



專營燃煤批發業的台北市勇實貿易公司，負責人陳建飛涉因投資失利，缺錢周轉支付購煤貨款，竟取得台電公司購煤文件後，自行變造成自家公司的交易文件，向兆豐、板信詐貸3千萬美金(約台幣9億4千萬元)，台北地檢署今天依違反銀行法、詐欺等罪起訴陳建飛公司員工共5人。

據調查，勇實公司成立1997年，專營煤炭批發代理，在大陸江蘇揚州設有子公司，不過檢調接獲檢舉，指陳建飛其實另外還有4家海外公司，他從2013年起，因投資礦產、能源及金融商品失利，無法償還積欠銀行欠款，又為了公司營運，需要支付上游燃煤供應商貨款，急需填補公司缺口。

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陳建飛與公司員工利用工作機會，取得台電向國外購買燃煤的交易提單文件後，擅自變造成是自家公司受託幫台電購煤的文件，還製作不實商業發票，藉此向兆豐、板信申辦17筆貸款，其中兆豐2013到2017年間遭詐近8億元，板信則從2013年起遭詐1億多元。

北檢今年7月兵分多路搜索約談陳建飛等多名員工，陳建飛遭聲押禁見，另勇實公司多名員工，分別獲5至20萬元交保。

勇實公司主要客戶包括發電業、汽電共生業、水泥業、造紙業、紡織業、石化業、磚瓦業等等，2015至2016間，曾多次違反「空氣污染防制法」，遭台北市環保局等主管機關裁罰。