追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



男子「阿義」追求女同事「小梅」不成，傳訊息「我想抱抱」、「上來陪我」給她，她回稱「我無法離開」，遭他掐住脖子，再強吻、並撫摸胸部，他否認掐她頸部、也否認摸她胸部，但法官不採信，更一審法官依強制猥褻罪將他判刑9個月。可再上訴。

判決書指出，「阿義」（化名）與「小梅」（化名）均在同間公司任職，因阿義任職較久，而「小梅」時常請教他事項而與她多有接觸，並對她產生好感，欲追求她。

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然因「小梅」並未表態應允追求，他因此多次質問，女方則礙於工作關係不便直接拒絕，多隱忍以對。「阿義」明知她的工作每天需到特定樓層交辦公文，2016年6月間某日晚上傳訊問「明天會上班嗎」、「明天估計樓上沒啥人」，她即回覆「你想多了」，上班當天又傳送訊息「妳有來嗎」、「我想抱抱」、「樓上沒人」、「我好無聊」、「上來陪我」等文字及多組貼圖，均未獲回應，

同日下午，「小梅」才回稱「我無法離開，要幫忙接電話」後，他乃回覆「沒關係」、「你忙」、「後果自負而已」。並於同日下午她送公文時要求與她單獨談話，並想欲環抱她，經女方閃躲並表示還有公事要忙。「阿義」心生不悅，竟先強行抱住她並往樓上走。

被害人「小梅」不願再走，他即出手掐住她頸部，她因此呼吸困難並一再搖頭，但他見狀卻愈掐愈緊，她無奈先行點頭敷衍後，他始稍微鬆手，她旋即回稱「我不要」時，阿義又說恐嚇小梅如再出聲，就要掐死她。

「小梅」因而心生畏懼，只好順從他意再往樓上走，「阿義」不斷重覆質問她為何不接受他、什麼時候可以上她等語，同時以左手掐住她脖子，強行親吻她臉部，並以右手隔著她的衣物撫摸她胸部，後來因她見他情緒已漸平緩，遂趁機離開返回辦公室。