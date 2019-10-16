廉政署辦外商企業誠信論壇 盼共創廉潔家園
2019-10-16 21:32中央社 台北16日電
法務部廉政署今天舉行外商及企業誠信論壇，署長鄭銘謙說，期許公私部門合作共創廉潔家園，並邀教授林志潔演講、企業總經理孫偉真分享數位科技導入企業誠信的經驗。
法務部廉政署指出，近年來不少大型企業陸續爆發各項弊案，連向來等同高品質代名詞的日本企業也無法倖免，從日本制震器大廠KYB公司數據造假，到日產汽車（Nissan）董事長戈恩涉嫌短報薪資、東芝電器（Toshiba）的假帳醜聞弊案，說明誠信經營至關重要。
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為讓在台外商企業與社會大眾能清楚了解國內廉政政策現階段推動重點，擴大企業誠信治理影響力，廉政署邀請企業及學界專家舉辦「外商及企業誠信論壇」，就建構私部門防貪機制交流意見及分享治理經驗。
鄭銘謙致詞表示，台灣企業雖然已走向全世界，但仍不免有負面消息，今天邀請交通大學特聘教授林志潔專題演講「企業誠信與法令遵循－國際趨勢與台灣的挑戰」，並由作為外商企業標竿的美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司總經理孫偉真，以經驗分享主題「以數位科技導入企業誠信與法令遵循」。
鄭銘謙說，隨著全球化腳步及社群媒體快速發展，老百姓漸漸重視貪腐問題，容忍度越來越低，世界各國也因此增訂貪腐管理法令，他期許公私部門攜手合作，共創廉潔家園。
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