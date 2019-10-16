為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬
2019-10-16 18:45
聯合報 記者林孟潔
／台北即時報導
歌手齊秦多年前贏回「大約在冬季」、「狼」、「冬雨」等歌曲的著作權，事後他對前東家環球音樂提告侵權損害賠償、返還不當得利，智慧財產法院判環球音樂應返還22萬餘元；齊秦事後針對43首歌提告，要求環球音樂給付授權金1000萬元，台北地方法院先前已函詢7家影音公司、音樂著作權協會，法院今天開庭讓雙方對於先前函詢內容表示意見，另對尚未回覆的2家公司會再次函詢。
據了解，法院先前已發函詢問弘音、海蝶、揚昇、瑞影、滾石等7家影音公司和音樂著作權協會（must），其中除優必勝、我歌2家公司未回函外，其餘均已回覆法院。
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齊秦委任律師表示，根據各音樂公司回函來看，確實有使用齊秦的著作歌曲，才會支付相關費用給環球音樂，因此建請法院作為請求金額的計算基礎；環球音樂則抗辯，根據音樂著作權協會的回文，並沒有辦法計算公司拿到多少錢，作者齊秦拿到多少錢。
環球音樂認為，齊秦當初和綜一公司簽合約，合約期間為2001年至2014年，授權使用歌曲著作權，事後綜一公司併入寶麗金，寶麗金更名為環球音樂，因此公司有權使用歌曲，且指出齊秦提告已經罹於時效。法官諭知11月20日下午2點40分再開庭。
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