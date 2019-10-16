洩漏公司標案底價 台塑關係企業4員工起訴

2019-10-16 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



台塑總管理處發包中心傳2015到2016年有大量標案底價外洩，追查發現是南亞塑膠、台塑石化2關係企業派駐總管理處的員工所為後，前年報案喊告；新北地檢署偵辦此案，今依洩漏業務上持有工商秘密罪起訴楊姓、鄭姓、蘇姓和王姓4名男子。

起訴指出，楊姓、鄭姓、蘇姓3名男子分別是南亞塑膠派駐台塑總管理處的高級工程師和管理師，王姓男子則是台塑石化派駐總管理處的高級管理師。4人不論到原公司任職或派駐總管理處，均有簽定「自律公約」，也知道精算後的標案底價是工商秘密，按規定不得外流，但4人沒有遵守。

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檢調調查，楊男等人自2015年到2016年間，多次利用傳真、e-mail附件等方式，將底價傳給廠商業者，逐一清查後，底價外流的標案數量約有500多件。

偵訊時，楊男等人坦言洩漏底標，供稱工作壓力大，每月得處理100、200件標案，而部分標案超出廠商預算太多，按程序訪價協商需要不少時間，逾期恐造成公司更大損失，加上長官催辦，才會將底標洩漏出去。另有部分標案是廠商興趣缺缺，沒人想要投標，才會以同樣方法處理。