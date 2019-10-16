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律師學院今開幕 審檢辯「智庫」三足鼎立

2019-10-16 17:43聯合報 記者王聖藜／即時報導

檢察官、法官各有培訓或協助在職進修的「搖籃」或「智庫」即司法官學院、法官學院，中華民國律師公會全國聯合會依照律師法立法精神，也設置「律師學院」，審檢辯「智庫」三足鼎立成形，學院今天舉行揭牌儀式，全聯會理事長李慶松說，律師學院未來將強化律師的專業職能。

李慶松表示，律師學院成立後，會強化律師的專業職能，並藉此整合各地律師公會的資源特色，提供執業經驗的交流平台，以期強化保障人權、維護律師尊嚴、促進民主法治。

司法院副秘書長葉麗霞致詞說，司法官每年接受40小時學習時數，課程都會安排律師的名額，但律師的空席率卻頗高，希望未來律師學院的課程也能讓司法官參與，從而折抵專業學分的時數。

法務部政務次長蔡碧仲說，領有律師執照者超過1萬7000人，登錄並加入公會的律師達1萬名，律師要有出色的表現，只能透過不斷進修來完成，律師學院正是以滿足律師實務需求為本，為律師進修提供專業化、系統化及多樣化的學習管道。

律師公會全國聯合會說，全聯會理、監事受邀到行政院討論律師法修法時，即推動在法案中納入律師應持續參加在職進修的規定，且為符合自治理念，主張律師進修有關實施方式、最低進修時數、科目、收費、補修、違反規定如何處理等，由律師自行決定。

全聯會表示，今年3月理、監事會議通過學院設置辦法，由理事長兼任院長，邀各方碩彥擔任委員，並設置「不動產法律」、「家事法律」、「勞工法律」、「營建及工程法律」、「金融證券法律」、「稅務法律」以及「智財法律」等學程委員會，目前已遴聘「醫療法律」、「營建及工程法律」、「金融證券法律」委員，師資陣容堅強。

中華民國律師公會全國聯合會理事長李慶松。記者王聖藜/攝影
中華民國律師公會全國聯合會理事長李慶松。記者王聖藜/攝影
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法務部政務次長蔡碧仲。記者王聖藜/攝影
法務部政務次長蔡碧仲。記者王聖藜/攝影
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