北市農田水利會爆貪汙 廉政署搜索
2019-10-16 17:27
聯合報 記者張宏業
／台北即時報導
台北地檢署接獲檢舉，指台北市瑠公農田水利會社子工作站，張姓及周姓前後任站長涉嫌利用人頭，溢領清潔工作費200萬元，涉犯貪汙治罪條例。檢方今天指揮廉政署搜索5處地點，約談5名被告、13名證人到案，預計晚間移送地檢署複訊。
據調查張姓及周姓前後任站長，涉嫌於2011年至2017年間，藉由站內清潔工作機會，浮報雇工人頭費用，詐領不法所得200萬元。
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農田水利會主要灌溉水源為淡水河系新店溪，其主要灌溉圳路計有大坪林圳、廣興圳、灣潭圳及塗潭圳，主要集中於新店工作站轄區內，而排水渠道則主要分布於社子工作站轄區。
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