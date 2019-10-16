將妻切成七塊卻說無罪 夫：羈押已精神錯亂

2019-10-16 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚30年的簡姓妻子後「大卸七塊」，法院審理時還提出鬼怪辯詞，桃園地院認為他手段凶殘，依殺人、損壞屍體罪判他死刑。高等法院今開庭，他堅持「無罪」；法律扶助基金會委派的律師翁國彥向法官表示，如同庭上所見，律見時也有很大的溝通障礙，希望法官先確認陳的就審能力。

陳（68歲）1987年結婚，2016年4月時離婚，但2017年8月又「破鏡重圓」。去年5月25日，陳要求妻子依約支付離婚財產分配遭拒，一氣之下拿刀揮砍又摀住她口鼻致死。女兒發現母親失蹤，又見浴室有血跡，起疑心，她怕父親滅證，抓了一袋裝有屍塊的塑膠袋到派出所報案，一打開才驚見是母親的頭顱，嚇壞了。

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桃園地院將陳送精神鑑定，結果無足夠證據顯示陳在案發時辨識行為違法能力有顯著降低等情況。陳的子女也證稱，父親平常和人可以正常溝通。

桃院考量，兩公約施行法公布生效後，「廢除死刑為目標」雖為台灣成文法所設定目標，但仍僅止於「目標」；立法廢除死刑前，法院仍應依法審判，不得以「廢除死刑」為由拒絕適用死刑。而陳只因財產糾紛，剝奪結婚數十年的配偶生命，桃院認為手法極其凶殘，判處極刑。

今天開庭時，律師向法官表示陳重聽，問話時要大聲一點，但陳是操台語，法庭全程都用國語訊問，連通譯的功能也只是站到陳身邊請他「看電腦」，雞同鴨講。

法官和檢察官想釐清陳是否仍要一審的辯護律師魏大千繼續辯護，陳當庭沒有清楚回應，翁國彥也表示之前沒聽過有這個問題。翁說，陳的辯詞與犯罪現實脫節，也影響律師提供辯護，希望高院蒐集陳的病歷、另案卷證和監所資料，鑑定陳犯罪時的精神狀況、就審能力和教化可能性。