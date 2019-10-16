看見法醫薪水差 蔡清祥：不能因受指揮就比檢察官低
2019-10-16 17:15
聯合報 記者王聖藜
／即時報導
法務部法醫研究所今天舉辦與媒體茶敘，法務部長蔡清祥「秀」出30年前他擔任主任檢察官時參訪美國相驗制度的歷史照片。蔡清祥說，他支持提高法醫師工作待遇，不能因法醫師受檢察官指揮，薪水就不能高於檢察官。
一般來說，法醫師薪水約8到10萬元，主任法醫師約12萬元，比起年輕檢察官月領約10萬元、資深檢察官月領可達16、17萬元，法醫師待遇實比檢察官低。
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蔡清祥說，30年前美國的法醫制度水準就很高，法醫的權力也很大，可以決定解剖或不解剖；美國法醫都有醫生、律師資格，並受過法醫病理的專業訓練才來作相驗工作，在美國也有法醫人才荒的問題，因此都與醫院結合來從事相驗工作。
蔡清祥說，美國很多法院設有法醫師法庭，就死因確實判定之前，法醫還可以開庭詢問證人，因此他主張給法醫師的權力大一點。
蔡清祥表示，參訪美國的法醫相驗制度後，即回台提出報告，當年，他建議在台灣高檢署設置法醫中心的臨時任務編組，後來慢慢轉型為現在正式的法醫研究所，蔡說，他也當過法醫研究所所長，可以說和法醫的淵源很深。
蔡清祥說，美國路易斯安那州的法醫沿用過去的名稱即「驗屍官」，雖然沿用舊名，但其實他們是具有醫師資格的法醫師，蔡說，基本上法醫要有醫師資格，並受過病理的訓練，再進一步判斷出死因，這樣才是世界的潮流。
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