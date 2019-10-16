指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬並在臉書道歉

2019-10-16 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



前總統馬英九不滿民進黨立委段宜康影射他收受科技業者2億元政治獻金，又在臉書指工程公司老闆捐1億元給他，提告求償1000萬元並登報道歉，一審判段宜康應賠償60萬元並登四大報道歉，二審改判段宜康賠60萬元，並在臉書刊登道歉聲明，最高法院今駁回上訴確定。

段宜康2014年12月23日在政論節目上陳述，2008年總統大選前有電子業大亨請吃飯，找數人合捐2億給馬英九當政治獻金，2015年又在臉書上指亞翔工程公司老闆捐贈1億元給馬英九，接著亞翔合併了公營的榮民工程公司。

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馬英九認為段宜康指控不實，侵害他的名譽權，提告求償1000萬元，並要求在四大報刊登道歉啟事。段宜康抗辯，自己並非首位在媒體公開揭發人，他是基於公益的合理評論，並指出消息來源是交通大學教授林健正，他沒有憑空捏造，且他是以立委身份監督政府而發表言論，尺度上應予以較大尊重。

台北地院一審認為，2億元獻金部分，段宜康已盡合理查證義務，不用賠償；但亞翔案部分，段宜康僅聽聞便在臉書發表，個人主觀臆測、輕率推論，判賠60萬並登報道歉。