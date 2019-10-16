花7500元夾娃娃 因2枚50元有假挨告
2019-10-16 16:00
聯合報 記者陳俊智
／即時報導
新北一對男女今年4月到蘆洲某間夾娃娃機店消費，2人花了7500多元夾娃娃，但事後因為2枚50元硬幣是假錢，挨告詐欺和偽造貨幣；偵訊時，2人否認犯行，供稱不知硬幣有假，經新北地檢署調查，今天獲不起訴處分。
檢警調查，挨告的2人是帶著大量50元硬幣到娃娃機店，用店內兌幣機換成10元硬幣再消費，前後總共換了151枚50元硬幣，其中2枚有假，但人否認事前知情。
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檢方認為，如果該對男女真有行使2枚50元假錢的犯意，何需持149枚真的50元兌換消費。此外，全案沒有證據能證明2人知道151枚硬幣中有2枚假錢，加上業者也撤回告訴，全案最後因罪嫌不足而處分不起訴。
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