BRT弊端市府無作為 議員將提國賠

2019-10-16 15:38 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市交通局提出BRT藍線機電標弊端涉及的決策疏失與賠償責任專案報告，藍營議員大罵葉昭甫「迷糊」，將向市府提出國家賠償。（photo by劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook BRT藍線弊端追償無門？台中市藍營多位議員16日猛追BRT藍線機電系統工程標相關疏失與賠償責任專案報告的缺失，議員李中指責交通局長什麼都照仲裁報告、都聽律師作為，毫無決策能力，他決定隔日以市民身分對市政府提告，針對BRT相關弊案所造成的損失，要求國家賠償。

胡志強時代興建的藍線BRT快捷巴士，在林佳龍初上台後即加以廢止，後續衍生機電工程標案履約及賠償問題。相關機電標的仲裁在前交通局長王義川的決定下，仍造成市府應給付承包廠商4千5百多萬元，其中包括利息938萬多元及85%的仲裁費146萬多元。市府原編列4千5百多萬元追加預算要依仲裁結果給付，但遭議會刪除。

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議會刪除該筆預算時附帶決議，要求市府釐清BRT藍線CL03標機電系統工程的決策及相關人員行政疏失責任，涉及市府損失部分，相關人員應負賠償責任。並要求將具體辦理結果提出專案報告。

然而16日專案報告提出後，國民黨議員楊正中、李中與親民黨段緯宇、原住民議員朱元宏等，都指責這份專案報告對相關人員的究責太過輕率。曾任法官及律師的朱元宏指出，BRT案造成人民重大損失及負擔，這是市府相關人員怠於職守所造成，專案報告卻對究責避重就輕，欠缺作為。

段緯宇則直接問葉昭甫，既然王義川在決策時說他會負責，你上任至今「有沒有去問他，應該負起什麼責？」當葉回答說並未連絡時，段大聲指責葉說：「你是來當官的嗎？有為人民荷包著想嗎？」

楊正中更指責，整份專案報告，王義川完全沒有罪責，繼續當他的「王董」，這難道是「朝中有人好作官」嗎？李中質詢時甚至大聲指責局長葉昭甫簡直是「迷糊蛋」，對於仲裁結果為何要照單全收？為何不提起官司？

李中指出，專案報告中多數仍為當初的仲裁報告內容；而對於前局長王義川的究責，只聽取律師意見，針對可能「構成對市府之民法侵權行為」，僅提出民事訴訟，市府根本缺乏自我決策作為。

李中對此表示，交通局難道都只聽律師所言，對侵害人民財產的前朝公務人員不能追償？他就代表人民之一，隔天到法院對市府提出國家賠償之要求。

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