為了12萬走私近6噸漁獲被抓 船長被判4月

2019-10-16 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南將軍籍一漁船歐姓船長應綽號「勇哥」男子要求，口頭約定12萬元的報酬，夥同徐姓船員及3名外籍漁工，去年6月由安平商港報驗出港，由歐、徐輪流駕駛漁船到大陸地區廈門沿海處，與大陸漁船碰頭，再將大黃魚等5.5噸漁獲吊掛上船，隔天返回安平商港被查獲，徐辯稱不知情，台南地院合議庭認歐、徐2人犯未經許可航行至大陸地區罪，分處4月徒刑、拘役50日，可上訴。

合議庭審酌，歐是船長、徐為船員，二人明知中華民國船舶未經主管機關許可不得航行至大陸地區，竟為賺取報酬而共謀犯下本案，影響國境的安全，行為很不應該。考量歐在本案居主導地位，犯後坦認犯行，尚知己錯，態度尚可，徐在本案角色較為次要，犯後否認犯行，犯後態度不佳。

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同時，兼衡歐、徐二人的智識程度、家庭及經濟狀況等一切情狀，認歐犯台灣地區與大陸地區人民關係條例第80條第1項的未經許可航行至大陸地區罪，累犯，處4月徒刑，可易科罰金。另徐犯台灣地區與大陸地區人民關係條例第米金80條第1項的未經許可航行至大陸地區罪，處拘役50日，可易科罰金。

合議庭審理時，歐對犯行坦承不諱。徐則否認犯行，辯稱他都不知道，歐沒有跟他講。徐的辯護人主張，徐只是受僱於歐，並不知道歐已與他人約定要購買現成漁獲，只知道要去澎湖地區拖網作業。

歐表示，經緯度他忘記了，但他在大陸廈門沿海地區南邊，航速如果7至8節速度，約20至30分鐘可抵達大陸廈門陸地，全程都有開啟VDR、雷達、GPS，他們是從大陸漁船搬漁獲上船的。

他指出，漁船開到澎湖後才根據勇哥給的座標設定經緯度，他們就順著航線走，他跟徐輪流開船，外勞也會幫忙開，約2個小時輪替1次。漁工也證稱，徐有開船。