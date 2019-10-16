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潤寅詐貸百億案 北檢今約談福懋高層

2019-10-16 14:59聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢調偵辦潤寅實業公司詐貸百億案，追查發現業務往來包括福懋實業（1434）、新纖（1409）和台化（1326）等3公司疑似開立不實發票供詐貸，懷疑公司承辦人是共犯，台北地檢署今發動第4波偵查行動，搜索福懋管理總部副總經理黃明堂辦公室等6處，並約談黃等9人到案，全案朝違反銀行法方向偵辦。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，與多家上市上櫃公司長期業務往來。

今年6月間，檢調接獲元大、台企銀檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，當時楊文虎及王音之（公司董事）已離境，檢調為保全證據而在6月21日前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案。

檢調調查，疑涉嫌從2016年3月起，以不實應收帳款向多家金融機構詐貸。楊氏夫婦兩人從6月中開始失聯，檢調接獲通報追查，懷疑2人在6月1日就已潛逃出境，接著發布通緝。

檢調懷疑楊氏夫妻的女兒楊宇晨是共犯，緊急對她實施「境管通知」。9月20日，楊宇晨準備搭機離境時，被司法警察持拘票逮捕，檢察官訊問後，認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

10月7日，檢調發動第3波行動，其中一名涉嫌人黃呈熹曾擔任法官，審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案。檢調懷疑，黃擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流，複訊後命以100萬元交保。

檢調今搜索6處地點，約談黃明堂等5名嫌疑人，另以證人身分約談3名福懋實業員工及黃明堂的妻子，晚間將移送北檢複訊，全案朝違反銀行法方向偵辦。

詐貸警察
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