英國名校法學博士被撞成植物人 欣欣客運要賠3391萬
取得英國名校法學博士的歐陽姓女子前年過馬路時，被欣欣客運236路線公車撞擊倒地成植物人，至今重度昏迷不醒，她的丈夫、父母和子女提告求償，台北地方法院判欣欣客運、韓姓司機應連帶賠償3391萬餘元，案件上訴高等法院審理中。
家屬提告主張，韓男2017年6月3日駕駛236線公車行經台北市木柵路五段，竟超速左轉迎面撞擊歐陽，導致她顱內出血、顱骨骨折、腦水腫等，至今昏迷不醒且多重器官衰竭，呈現植物人狀態，要求韓男、欣欣客運賠償歐陽醫療費、看護費、勞動力損失等共4125萬餘元，另丈夫、父母和子女各要求精神慰撫金200萬元。
韓男抗辯，雖然不爭執事故過程，但他還需負擔家庭負擔，認為對方請求賠償金額超過能力範圍，他無力償還；欣欣客運則認為，公司定期實施教育訓練、健康檢查和勤前檢測，且韓男工時和休假均符合法規，沒有疲勞駕駛，先前也沒有肇事紀錄，公司已善盡選任、監督之責，且公司和強制險部分已支付共404萬餘元，金額應予以抵扣。
刑事部分，韓男被依業務過失重傷害罪判刑5月，緩刑5年確定；民事部分，法官認為，欣欣客運僅能舉證公司有舉辦教育訓練、駕駛有簽到，但如何落實於駕駛工作、如何監督管理仍不明。
另外，根據家屬提出的新聞報導資料，最常肇事業者中欣欣客運排名第2，最常發生事故路線公車中排名第1，可見客運公司雖定期舉辦安全講座，仍未達到實質效果，縱使定期辦講座訓練，也不能認為公司已盡注意義務，認為欣欣客運仍應負起賠償責任。
判決指出，歐陽是英國愛丁堡大學法律學博士，事故前也取得博士後研究員工作，審酌各項證據後，扣除公司和強制險已給付部分，判韓男、欣欣客運應連帶賠償歐陽醫藥費、看護費、交通費、未來醫療用品費和精神慰撫金等，共2891萬餘元。
另外，歐陽事發時約30餘歲，結婚且有2名子女，正處家庭和事業耕耘收穫之時，卻遭逢巨變成植物人，導致家人需長期負擔照護責任，也難享天倫之樂，判韓男、欣欣客運應賠償歐陽的丈夫、父母和子女等5人各100萬元精神慰撫金。
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