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清大連儂牆遭撕毀 學生會長今出庭捍衛言論自由

2019-10-16 14:10聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

國立清華大學學生會在校園設置兩座連儂牆，9月30日中午遭中國交換生劉女撕毀海報，學生會報警提告，今天學生會長賴永岫首次出庭說明，賴永岫表示，學生會設立連儂牆的目的是守護民主、捍衛言論自由，讓身在清大校園的港生可以得到一些溫暖，並讓更多學生可以關注香港的事情，也能讓意見不同的彼此少些對立。

但對於連儂牆遭撕毀一案，學生會深感遺憾，也要鄭重說明，「當你享有言論自由，不代表可以破壞別人的言論自由」，而撕毀連儂牆的行為已經嚴重影響了當初設置的目的，對於人權、自由及民主已經造成不可回復的傷害，因此決定在第一時間報警處理。而今天開庭結束後，學生會決定，即使撕毀的人是在校學生，也要捍衛其他學生的言論自由與民主，將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。

賴永岫提及，日前經過新竹市警方追查，才得知清大交換生劉女所為，後來並未與劉女接觸，而劉女當時對警方聲稱因立場不同，認為連儂牆上所張貼支持反送中海報及標語過於偏激，所以才會憤而撕毀，而撕毀的海報及標語已經丟到垃圾桶。

劉女交換生在撕毀清大學生會設立的連儂牆上的海報丟到垃圾桶後，還在個人微博發文炫耀；後來因為媒體報導，她又在微博表示「台灣媒體捕風捉影開始曝光，大肆煽動這件事，我的個人信息也已經曝光」，稱自己壓力很大，也很崩潰，「我們作為交換生在這邊處於弱勢群體，所受的委屈也不能申訴！」又標記中共官媒《人民網》、微博，希望能「請求幫助」。

連儂牆遭撕毀後，學生會提告動作雖讓清大校園連儂牆未再出現大規模的惡意撕毀，不過仍有人惡意將牆上留言被不雅的圖像及文字變造與破壞，學生會表示，連儂牆上的便利貼的特點是可以貼上覆蓋後還能隨手被翻閱，但是針對惡意塗改破壞便利貼，經開會討論，學生會決定於國立清華大學學生會設立之連儂牆上張貼文書之行為人，均須認知並同意該文書日後將屬於學生會會產，以利後續刑事與民事法令之追究，確保每張紙條的聲音，不分立場、不因成見，都能被看見。

日前清大連儂牆遭陸生撕毀，學生會表示將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。記...
日前清大連儂牆遭陸生撕毀，學生會表示將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。記者張雅婷／攝影
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日前清大連儂牆遭陸生撕毀，學生會表示將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。記...
日前清大連儂牆遭陸生撕毀，學生會表示將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。記者張雅婷／攝影
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日前清大連儂牆遭陸生撕毀，學生會表示將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。記...
日前清大連儂牆遭陸生撕毀，學生會表示將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。記者張雅婷／攝影
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日前清大連儂牆遭陸生撕毀，學生會表示將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。記者張雅婷／攝影
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