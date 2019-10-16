清大連儂牆遭撕毀 學生會長今出庭捍衛言論自由

2019-10-16 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



國立清華大學學生會在校園設置兩座連儂牆，9月30日中午遭中國交換生劉女撕毀海報，學生會報警提告，今天學生會長賴永岫首次出庭說明，賴永岫表示，學生會設立連儂牆的目的是守護民主、捍衛言論自由，讓身在清大校園的港生可以得到一些溫暖，並讓更多學生可以關注香港的事情，也能讓意見不同的彼此少些對立。

但對於連儂牆遭撕毀一案，學生會深感遺憾，也要鄭重說明，「當你享有言論自由，不代表可以破壞別人的言論自由」，而撕毀連儂牆的行為已經嚴重影響了當初設置的目的，對於人權、自由及民主已經造成不可回復的傷害，因此決定在第一時間報警處理。而今天開庭結束後，學生會決定，即使撕毀的人是在校學生，也要捍衛其他學生的言論自由與民主，將堅持上訴到底，不會因對象不同而有所差別。

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賴永岫提及，日前經過新竹市警方追查，才得知清大交換生劉女所為，後來並未與劉女接觸，而劉女當時對警方聲稱因立場不同，認為連儂牆上所張貼支持反送中海報及標語過於偏激，所以才會憤而撕毀，而撕毀的海報及標語已經丟到垃圾桶。

劉女交換生在撕毀清大學生會設立的連儂牆上的海報丟到垃圾桶後，還在個人微博發文炫耀；後來因為媒體報導，她又在微博表示「台灣媒體捕風捉影開始曝光，大肆煽動這件事，我的個人信息也已經曝光」，稱自己壓力很大，也很崩潰，「我們作為交換生在這邊處於弱勢群體，所受的委屈也不能申訴！」又標記中共官媒《人民網》、微博，希望能「請求幫助」。