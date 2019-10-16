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脫光女兒衣服痛毆鎖陽台 惡父還說要當單身貴族拒養妻

2019-10-16 14:06聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓人夫婚後長期對曾姓妻子、2個女兒施暴，也不肯拿錢扶養家人，甚至辱罵老婆腦袋裝大便，曾女長期受虐身心俱疲訴請離婚，女兒也證稱爸爸情緒失控就會打人，還曾脫光小孩衣服痛毆，打完關在陽台等，還說「要當單身貴族」拒絕扶養媽媽，法院審理後判准2人離婚。

曾女主張，和先生1980年8月結婚，但婚後黃卻時常對她和子女施暴，導致自己身心受創，去年黃甚至還偷走她的身分證、戶口名簿等私自遷入戶籍，而且她有家族遺傳性高血壓，黃不聞不問也拒絕提供醫藥費等。

曾還說，2015年8月自己病發後送到醫院急診、入住加護病房治療，後又被診斷出末期腎病變併尿毒症，1周需要洗腎3次，但黃仍不理會顯然是遺棄她，加上雙方分居已久，婚姻關係早就已經名存實亡，因此向法院訴請離婚。對此，黃男經通知均未到庭辯論，也沒有提出任何書狀、聲明或陳述。

2人的女兒證稱，大約10年前爸爸和外遇對象就住在家裡，所以自己帶著媽媽搬出去，小時候父親就會朝母親打罵，還罵她腦袋裝大便之類的話，只要不聽從他的話就會遭毆打。

女兒表示，父親經常情緒失控，她和妹妹也曾遭毆，甚至被脫光衣服毆打，打完還鎖在陽台，母親當時因為傳統思想不願報警也不敢阻攔，而自己長大後會保護媽媽，爸爸才打的沒那麽嚴重，但他都沒給過養家費用，這些年都是姊妹兩扶養母親。

但每次她們搬家，父親就會去戶政查戶籍並跑來要錢，甚至放話稱「他要做單身貴族」不要養老婆，要她們姊妹倆自己養等語。

法院認為，根據曾女及女兒所述，足以認定黃確實有遺棄行為，客觀上已經無共同經營婚姻生活長達10年，主觀上也沒有維持、經營夫妻關係意願，並明確有拒絕同居意思，且拒不扶養妻子，顯然雙方婚姻無法維持，判准離婚。

黃男長期對妻女施暴，還曾脫光小孩衣服痛打後鎖在陽台，曾姓妻子訴請離婚獲准。示意圖...
黃男長期對妻女施暴，還曾脫光小孩衣服痛打後鎖在陽台，曾姓妻子訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
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離婚婚姻
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