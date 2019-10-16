影/法警今換新制服 「高院周子瑜」也亮相

2019-10-16 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



全國警察4月18日全面換裝藏青色新制服，但隸屬司法院和法務部的法警則維持淡紫白色系西裝領型制服，今天台灣高等法院與高灣高檢署、澎湖院檢、新北院檢和最高法院的法警、司法院駐衛警也同步換裝，預計各級法院全部更換完畢。高院法警鍾子毅表示，警察4月換裝時，曾有民眾納悶「為何法警沒有換制服？」新的制服可免去這方面的困擾。

高院院長李彥文表示，依法警管理辦法第11條規定「法警....制服，準用警察服制條例有關規定。」，也就是法警的制服比照警察。為要求法警制服統一，檢、警原決議明年夏季換季再換新制服，但今年5月17日已開會決議趕辦採購事宜，定10月16日配合「警察機關員警制服換季時間表」換穿新式警便服。

李說，因法警未與全國警察同步換穿新制服，以致有些民眾誤解，新式制服的功能性和實用性對執勤也多有助益。原本的警常服偏向襯衫、西裝樣式、皮鞋，不利法警奔跑、壓制。

今天換裝記者會一開始，由高院法警演出小短劇，劇中的網友質疑在金門機場押解人犯的「警察」居然沒有穿新制服，質疑「這是警察在看管犯人還是cosplay？」法警解釋「我們是法警，我們是這件制服沒有錯」，卻被誤認為「劫囚」。劇中人犯趁熱心民眾與法警爭辯時，伺機說「他們是假的」，企圖掙脫；小短劇演出法警因未和警察同步更換制服，衍生執勤上的困擾。

法警押解人犯，曾發生人犯逃逸事件，尤其以前法警還曾穿皮鞋，不便追捕，新式警便服則主打功能性及實用性，設計輕便、透氣、有彈性。