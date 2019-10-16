妻子跳樓自殺租屋處瞬間成凶宅 丈夫小孩得賠屋主3百萬

2019-10-16 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



宋姓女子2017年1月從淡水的租屋處跳樓自殺身亡，房屋隨即變成凶宅，張姓、任姓屋主對宋女的蘇姓丈夫和小孩提出民事告訴，請求損害賠償3百萬元。士林地方法院認定，宋女的繼承人，也就是丈夫和小孩等3人，應連帶賠償屋主3百萬元。

原告主張，蘇在2015年5月15日承租房屋後，和宋妻入住淡水大樓住宅，宋在2017年1月跳樓自殺身故，導致房子變成凶宅，3千萬的房子在事故後，價值減損至少屋價30%，即9百萬元，請求損害賠償各150萬元，共3百萬元。

原告指出，一般社會大眾對於凶宅多存嫌惡畏懼心理，除了有居住品質疑慮、心理層面也會造成相當程度負面影響，房地產交易市場、經驗法則上，凶宅會影響當事人購買意願、價格。

被告蘇姓丈夫主張，與妻子的婚姻關係僅2年多，不知她有躁鬱傾向，妻子過世後才知道已拿鎮定劑、安眠藥長達16年，無法預期她會跳樓，對於房屋保管無疏失，且妻子墜落在大樓二樓花圃，非在房屋過世，應不會造成房屋跌價。

蘇也說，依照現在的經濟狀況，真的無法賠償。宋女的2名小孩稱，蘇是母親再婚配偶，沒有住過此事故房屋，不清楚房屋是否跌價，且母親沒有留下遺產。

法院依原告聲請，將房屋送往不動產估價事務所鑑定，鑑定結果認為，凶宅造成不動產污名化影響最嚴重，房屋價值減損採買賣合約價格2310萬餘元的30％至50%，也就是693萬餘元至1155萬餘元。