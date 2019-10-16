紫丁香婦幼關懷協會 幫全國婦女「知能培力UP」

2019-10-16 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北即時報導



紫丁香婦幼關懷協會今年11月6日、13日、20日連續三個周三下午1:30〜5:00舉辦一系列課程活動，主辦單位紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，「婦女培力up」系列課程，邀請專家學者教授健康、理財、職場與家庭、社會與公益等各種層面的知能，讓女性朋友學習多元的生活新知、以及家庭職場的和諧相處之道！同時體現社區參與以及社會服務之樂趣，充實自我、提升價值，成為一位面面俱到的樂活新女性！

陳淑珠表示，「現代婦女」在家庭生活中扮演著極為重要的角色，尤其是雙薪家庭中的婦女，更是要兼顧家庭與工作。長期關心女性成長與婦幼議題的紫丁香婦幼關懷協會，為促進婦女自我成長，強化婦女工作職場與家事性別平權觀念、婦女家庭職場和諧相處之道、健康保健及家庭理財觀念與方法，同時，藉由宣導與課程安排來激發婦女及志工之自我價值及社區參與與社會服務之樂趣，鼓勵更多家庭主婦走出家庭，投入社會公益與社區參與，特舉辦一系列婦女培力研習課程。

課程安排首周（11/6）由靜宜大學人文暨社會科學院助理教授賴紅汝、國立空中大學生活科學系教授唐先梅、振興醫院專科護理師魏倩雯護理博士，分享職場平權面面觀、家事分工與女性自我健康保健等主題；第二周（11/13）金車文教基金會曾清芸總幹事分享參與社區及社會公益行動的經驗，並邀請群益投顧蔡明彥董事長講授女性家庭理財面面觀以及投資理財方式；第三周（11/20）由國立台北大學社會工作學系教授張菁芬分享女性參與社區服務的心得。