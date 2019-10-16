拜託前妻返家照顧病母 媽媽過世告她侵入住宅要她搬

2019-10-16 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



楊姓男子的媽媽生病，商請戚姓前妻搬到家中照顧楊母。2年後楊母過世，楊要求前妻搬離被拒，控告前妻涉嫌侵入住宅。戚女辯稱，楊答應每月付她看護費，但一直沒給，她沒有能力搬遷。檢方偵結，指楊先要求前妻搬入，後雖終止「使用借貸」關係，但戚女未構成犯罪要件，處分不起訴。

檢方不起訴書指出，楊男和戚女2009年離婚，後來楊母中風、失智需人照料，楊在2013年8月間商請前妻回家同住，協助照顧楊母。楊母在2015年過世後，楊要求戚女遷讓房屋，但她拒絕搬遷，被楊指控犯侵入住宅和強制罪。

戚女說，答應楊的要求去照顧楊母時，楊承諾每月給她2萬5000元看護費，但都沒支付。兩人與所生一子一女同住，楊也沒給扶養費，都是她透過申請各項政府補助及就學貸款支應，她無力搬遷。

檢方指出，戚女受前夫邀約遷入同住，無需支付租金，但與前夫約定要支付她看護費，應可認定。戚女入住性質應屬使用借貸，有權居住。後來楊要終止使用借貸關係，但因有先前的約定情節，戚女所為與刑法「受退去之要求而仍留滯於他人住宅」犯罪要件並不相當。