詐團首度在美國設機房 中檢起訴羅文忠等22人

2019-10-16 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



詐團首腦鍾志豪及其女友薛燕淇在美國加州洛杉磯設機房，向中國大陸民眾詐財9000多萬，經台中檢調運用司法互助機制，獲得美國司法部等協助，逮獲詐團成員遣返回台，並查扣現金、名車、名表等共5000多萬元，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制條例等罪起訴機房負責人羅文忠等22人。在逃的鍾、薛，由檢警追緝中。

檢察官張聖傳在偵查期間，大陸被害人韓姓女高級會計師被騙人民幣361萬餘元，直接來台作證，並經中檢轉台中地方法院調解，以成立調解、當場賠償之方式，返還該名被害人罪贓達新台幣1040萬元。

中檢查緝詐欺集團犯罪專組檢察官張聖傳、謝珮汝及侯詠琪共同指揮法務部調查局經濟犯罪防制處、國際事務處、洗錢防制處及臺中市調查處暨臺中市政府警察局刑事警察大隊組成專案小組，運用臺美共同打擊犯罪及司法互助機制。

首次在美國本土破獲臺籍電信詐騙機房案件，2019年6月16日、7月21日自美國加州洛杉磯將集團成員共19人分2批遣返回臺，並全數聲請羈押禁見獲准。

台中檢調並到主嫌鍾男薛女位於台中市南屯區的透天厝，及涉案人查扣法拉利（價值1100萬）、瑪莎拉蒂、BMW、賓士車，以及AP名表（價值700萬）、名貴包包、銀行帳戶，共查扣5000餘萬財物，為臺美刑事司法合作打擊跨境組織犯罪劃下新頁。

為貫徹司法互助，精緻跨境犯罪之訴追，美國司法部於8月21日依據中檢司法互助之請求，委由美國移民及海關執法局（ICE）派遣駐香港辦事處官員，專程將自美國洛杉磯電信詐騙機房現場查扣之犯嫌手機及筆電等總計30件實體證物及本案相關調查報告，親自來臺送交予我國。

並由法務部國際及兩岸法律司派員代表接收後正式移交予本署，由許景森主任檢察官代表接收，完成有史以來臺美雙方首次共同合作成功偵破跨境電信詐騙集團及首度移交跨境犯罪事證，意義重大。

證據顯示，此一跨境詐欺集團自2017年起，即流竄匈牙利、愛爾蘭、哥斯大黎加、智利、北賽浦路斯及美國等世界各國設立詐騙機房，配合大陸地區被害人之作息。

由集團成員分別假冒大陸地區醫院行政人員（一線）、公安（二線）及人民檢察院檢察官（三線）等身分，以被害人涉嫌醫療保險詐騙洗錢需調查資金為由，誘導被害人配合登入網路銀行，俟成功騙取帳號、密碼後，隨即由大陸地區共犯將被害人之存款轉帳提領一空，不法所得達新臺幣9000餘萬元。 署檢察官根據查扣之共犯手機等證據，分析判讀出甫受騙之被害人韓女身分資訊，乃再啟動海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助機制，藉由法務部國際及兩岸法律司及調查局與大陸主管部門積極聯繫，順利協助韓女來台進行罪贓返還及調查取證程序。