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解決法扶資源濫用 法院宜分流強制辯護案律師來源

2019-10-16 12:35聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

法律扶助基金會資源是否濫用迭引爭議，立法院司法及法制委員會今審查法律扶助基金會109年度預算，現行法院強制辯護案件採三元模式，為避免有資力者排擠法扶資源，通過提案法院審理時宜審酌當事人資力做初步篩選，如無資力者應由公設辯護人或義務辯護人協助，無資力者才轉介法扶。

《刑事訴訟法》規定涉犯重罪、具原住民、身心障礙及低收入戶身分等弱勢民眾，必需獲得律師協助。但外界時常批評法扶資源遭濫用，而現行法院對於強制辯護案件，採三元模式分別為「公設辯護人」、「法院指定律師（義務辯護人）」、「法扶人力資源」，因此立委周春米等人提案要求由法院進行分流。

經討論後通過臨時提案，法院審理時宜審酌當事人資力做初步篩選，如無資力人應由公設辯護人或義務辯護人協助，無資力者才轉介法扶承接案件，排除各界對於強制辯護案件中少數有資力之人，是否排擠法扶資源的疑慮，以免有失法律扶助弱勢的本旨。

此外，今年10月1日，宜蘭南方澳跨港大橋突然崩塌，下方漁船壓沈，造成6名外籍漁工罹難，突顯出移工在台工作勞動條件普遍欠佳，也有許多原經合法管道入境工作者，為避免仲介抽成，轉為「打黑工」的非法居留人士，面臨訴訟時恐衍生更多問題。

民進黨立委段宜康詢問，法扶扶助範圍是否包括外籍人士？含移工在內接受扶助的比例有多少？周漢威說，依據《法律扶扶助法》第14條，非中華民國國民符合法定情形，也可適用。民國107年度統計資料，共1421件，佔全數的2.58％。

段宜康表示，法扶法第14條第1項第2款規定，可適用對象為「非中華民國國民，因不可歸責於己之事喪失居留權」，但有許多行方不明的移工，例如自願逃逸者，包括不想被抽佣及時間屆滿不想離境，屬於非法移工，不是因不可歸責於己之事，這些人的法律扶助有無進行？

周漢威指出，為了把規定具體化，另訂《財團法人法律扶助基金會非中華民國國民認定適用法律扶助審查辦法》第3條第7、8款，授權具體個案審酌。

立法院司法及法制委員會今審查法律扶助基金會109年度預算。記者賴佩璇／攝影。
立法院司法及法制委員會今審查法律扶助基金會109年度預算。記者賴佩璇／攝影。
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移工中華民國段宜康
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