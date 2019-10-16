解決法扶資源濫用 法院宜分流強制辯護案律師來源

2019-10-16 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



法律扶助基金會資源是否濫用迭引爭議，立法院司法及法制委員會今審查法律扶助基金會109年度預算，現行法院強制辯護案件採三元模式，為避免有資力者排擠法扶資源，通過提案法院審理時宜審酌當事人資力做初步篩選，如無資力者應由公設辯護人或義務辯護人協助，無資力者才轉介法扶。

《刑事訴訟法》規定涉犯重罪、具原住民、身心障礙及低收入戶身分等弱勢民眾，必需獲得律師協助。但外界時常批評法扶資源遭濫用，而現行法院對於強制辯護案件，採三元模式分別為「公設辯護人」、「法院指定律師（義務辯護人）」、「法扶人力資源」，因此立委周春米等人提案要求由法院進行分流。

經討論後通過臨時提案，法院審理時宜審酌當事人資力做初步篩選，如無資力人應由公設辯護人或義務辯護人協助，無資力者才轉介法扶承接案件，排除各界對於強制辯護案件中少數有資力之人，是否排擠法扶資源的疑慮，以免有失法律扶助弱勢的本旨。

此外，今年10月1日，宜蘭南方澳跨港大橋突然崩塌，下方漁船壓沈，造成6名外籍漁工罹難，突顯出移工在台工作勞動條件普遍欠佳，也有許多原經合法管道入境工作者，為避免仲介抽成，轉為「打黑工」的非法居留人士，面臨訴訟時恐衍生更多問題。

民進黨立委段宜康詢問，法扶扶助範圍是否包括外籍人士？含移工在內接受扶助的比例有多少？周漢威說，依據《法律扶扶助法》第14條，非中華民國國民符合法定情形，也可適用。民國107年度統計資料，共1421件，佔全數的2.58％。

段宜康表示，法扶法第14條第1項第2款規定，可適用對象為「非中華民國國民，因不可歸責於己之事喪失居留權」，但有許多行方不明的移工，例如自願逃逸者，包括不想被抽佣及時間屆滿不想離境，屬於非法移工，不是因不可歸責於己之事，這些人的法律扶助有無進行？