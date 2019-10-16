咖啡吧女員工身纏侵占官司 法官因她一個動作還清白

2019-10-16 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市一家咖啡吧內營收短少1000元，經調閱監視器畫面抓漏，懷疑是店內周姓女員工利用員工折扣買可可、卡布奇諾等飲品時，未將千元大鈔放入收銀機，卻反而直接將找零831元放入口袋，涉嫌業務侵占。但周姓女員工喊冤，直說當天事多，與客人應對時分心才手誤，「沒有侵占意思」。橋頭地院勘驗監視畫面，發現周姓女員工確實曾掏千元鈔欲付款，因此判她無罪。

起訴指出，周姓女員工案發當天在咖啡吧內負責收銀工作，事後店內盤點時，發現營業收入短少1000元；查看店內監視器後發現，周姓女員工購買飲品、野菇蔬菜千層後，原應付169元餐費，卻沒看到她付錢，只見她直接從收銀機中取走831元現鈔、零錢，涉嫌業務侵占罪。

然而，周姓女員工矢口否認侵吞營收。她頻頻喊冤說，當天媽媽、姊姊到店內捧場，想用員工優惠招待家人享用咖啡飲品等餐點，才剛依流程進入系統完成點餐，正掏千元鈔準備付帳時，碰巧有客人到櫃檯尋求服務，才下意識將原要結帳的千元鈔又放回自己口袋，一時錯亂誤以為自己已完成付款，於是從收銀機內拿取831元找零。

周姓女員工強調，因擔心帳目混亂，還在拿取831元找零後列印發票，讓店內其他同事幫忙核對金額是否正確，否認有業務侵占意圖。

業經橋頭地院勘驗監視錄影像，發現周姓女員工替母姊點餐後，左手握有一張千元鈔，但之後有顧客到櫃檯，她才將千元鈔改用右手拿，並用左手拿點菜單給顧客；且也能證明周撕下發票後，曾請身旁另名員工幫忙核對金額。合議庭指出，周姓女員工若有意侵占，怎麼可能在周遭有同事、監視器的情況下手，更沒道理冒巨大風險只為貪圖1000元營收。