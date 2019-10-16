被疑包庇賭博 北市萬華警澄清：持續剷除不法

2019-10-16 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



台北市1名男子日前向媒體投訴，他姐夫在萬華區2處賭場賭到傾家蕩產，鬧得妻離子散，向警方檢舉賭場後竟無效，氣得該男大罵「全世界就只有警察不知道那家遊藝場在賭博！」對此警方出面說明，地下賭場查緝不易，但警方仍以高強度抓賭，持續結合行政機關鏟除賭博業者。

據《鏡週刊》報導，1名化名小華的男子表示，其姐夫日前在萬華區西昌街和西門町等2處電子遊藝場賭博，賭到傾家蕩產、妻離子散，小華決定向警方檢舉，「警察都不處理，其中一定有問題」，他前後檢舉近10次，電子遊藝場依舊存在，賭客也未減少，懷疑「賭博業者是否與警方勾結？」

警方表示，萬華區西昌街某遊樂園去年涉嫌賭博罪、電子遊戲場業管理條例，警方查獲後已移送台北地檢署偵辦，全案仍正偵查當中。萬華分局今年度已查獲賭博電玩6件42人，查扣機台66台、賭資24萬7600元，同時配合市府主管機關針對持續非法營業的業者處以怠金及斷水斷電等處分。

據統計，萬華分局警方2016年查獲賭博電玩7件25人機台124台，2017年查獲賭博電玩6件19人機台38台，2018年查獲賭博電玩6件18人機台40台，今年至9月止就查獲6件42人機台66台，其中也有不法店家「被抄到倒」，執法強度並未降低。