電影男星撕破臉告經紀公司 法官反要他賠50萬元

2019-10-16 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男星邱孟昊曾演出號稱「台版與神同行」的國片「編號174：錯命逆行」，他提告指控導演、飛行圓國際公司負責人李世偉沒替他爭取工作，主張雙方合約關係不存在，但公司反控他違反契約求償100萬元。台北地方法院判雙方契約關係不存在，但邱須賠償公司50萬元，可上訴。

邱孟昊（本名邱毅宏，現今藝名為孟澔）模特兒出身，曾演出甘味人生、一把青等戲劇，他去年在「編號174：錯命逆行」中挑大樑擔任男主角受到矚目。

邱孟昊提告主張，他受到多年好友李世偉邀請擔任「編號174：錯命逆行」的男主角，且因他收入微薄，為讓他安心拍電影，李世偉說服他簽專屬藝人合約書，雙方約定由飛行圓國際公司擔任他全球演藝事業唯一經紀人，替他安演藝培訓並爭取最佳報酬等。

他指出，契約附件約定2017年7月14日至2018年1月14日，他只要報備經過同意後，可自行接洽電視通告、詞曲創作、模特兒、主持人或現場活動，公司同意不抽取經紀費用，但事後公司不僅沒替他爭取工作機會，連電影上映或遇到資金瓶頸，也是由他幫忙處理，但他顧及和李世偉的交情才隱忍。

邱孟昊指出，李世偉去年無預警刪除他電影臉書粉絲專頁的權限，且李世偉礙於資金壓力，要求他給付經紀人報酬，雙方之間的信賴關係蕩然無存，他也寄存證信函要求終止契約；至於他兼職一事，已經有事先告知並獲認可，李世偉有在他臉書按讚，相關工作也有列在公司網頁。

飛行圓公司、李世偉抗辯，雙方簽訂契約後，公司挹注大量行銷資源，給邱的待遇優於同片的其他演員，另安排拍攝宣傳照、試鏡、彩妝課程，但邱常常缺席；電影資金都是公司奮力籌措，邱孟昊只引薦女友仲介贊助商資助電影，但由於邱的演技不佳，遭投資商質疑終止後續投資，導致公司陷入財務困境。

李世偉指出，因體諒邱孟昊收入不多，才以契約附件同意邱孟昊2017年7月14日至2018年1月14日期間，他只要報備經過同意後，可自行接洽工作，公司同意不抽取經紀費用，但邱在契約期滿後，仍多次私下參與女友所屬公關公司的商業活動，公司多次給予邱自新機會，但邱避談違約，不得已才刪除邱管理員權限。

他表示，邱孟昊私接工作包括台灣燈會活動主持、跑步機活動主持、節目通告、縣市政府活動主持等，金額達25萬餘元，初估公司損失超過60萬元，依契約違約金約定，反要求邱孟昊應賠償公司100萬元。