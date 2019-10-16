網友嫌F16戰機買貴被法辦 法官裁定不罰：軍購可受公評
伍姓男子嫌國防部採購F-16V太貴，PO臉書稱「根本就是盤子的行為」，國防部認為伍言論不實，散布謠言，依違反社會秩序維護法將他移送法辦；台北地院審理認為，軍購案涉及國防安全議題，是可受公評的事，伍的言論應受言論自由保障，裁定不罰。
國防部今年8月29日向刑事警察局電信偵查大隊舉發，指伍姓男子7月5日以臉書暱稱「Hill Wu」在臉書平台發文，稱「為什麼執意花3800億去買66架F-16V?根本就是盤子的行為啊…，英國買138架F35也不過3620億..等」，警方調查，將伍移送法辦。
法院認為，所謂謠言是指無事實根據憑空捏造、無的放失的行為，不問出於口頭或文字，並不以發生實害為必要，而憲法第11條有規定，人民的言論自由應予保障。
裁定書認為，伍PO文刊登於臉書的文章內容，是以疑問句方式對於軍事採購提出問題、質疑，主要目的在表達軍事採購內容是否洽當所為的評論，並非故意捏造不實謠言。
裁定並說，軍事採購案涉及國防安全相關議題，為可受公評之事，伍的言論，應屬憲法保障言論自由的範疇，縱然他的PO文有瀏覽者進行討論，但仍不足以認定會使聽聞者產生畏懼或恐慌、進而影響公共安寧，與社會秩序維護法構成要件不符，不罰。
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