澎湖民政處長驚傳涉貪汙 疑詐議員助理費遭聲押

2019-10-15 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



澎湖縣政府民政處長成萬貫驚傳涉入貪汙案！澎湖檢調查出，成萬貫2009年至2014年間曾當選兩屆縣議員，涉嫌用人頭申報，來詐領公費補助的助理費，今天搜索傳喚成萬貫等3人到案。檢方訊後認定成犯貪汙等罪嫌重大，且有逃亡及串證之虞，晚間聲請羈押禁見，另疑似當人頭的李女、成女各交保10萬元。

澎湖縣長賴峰偉今晚表示，成萬貫擔任民政處長以來認真負責，因其任職議員期間助理費案突遭聲押，令人錯愕，但希望成萬貫可配合調查，早日釐清真相。

據了解，58歲成萬貫當過湖西鄉體育會理事長、湖西鄉2屆鄉代表主席，2009年以無黨籍當選澎湖縣議員，2014年連任成功，去年改代表無黨團結聯盟拚3連霸，卻在該選區5名候選人吊車尾落選；不過賴峰偉當選縣長後延攬他進入團隊，接掌民政處長。

檢調卻接獲檢舉，成萬貫2屆縣議員任內利用職務上可申請公費助理的機會，找人頭來申報藉此詐領助理費，彭檢檢察官陳建佑今天指揮澎湖縣調站、調查局南機站到湖西鄉5處搜索，並傳喚成萬貫等近10人到案偵辦。