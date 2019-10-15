親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

澎湖民政處長驚傳涉貪汙 疑詐議員助理費遭聲押

2019-10-15 22:34聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

澎湖縣政府民政處長成萬貫驚傳涉入貪汙案！澎湖檢調查出，成萬貫2009年至2014年間曾當選兩屆縣議員，涉嫌用人頭申報，來詐領公費補助的助理費，今天搜索傳喚成萬貫等3人到案。檢方訊後認定成犯貪汙等罪嫌重大，且有逃亡及串證之虞，晚間聲請羈押禁見，另疑似當人頭的李女、成女各交保10萬元。

澎湖縣長賴峰偉今晚表示，成萬貫擔任民政處長以來認真負責，因其任職議員期間助理費案突遭聲押，令人錯愕，但希望成萬貫可配合調查，早日釐清真相。

據了解，58歲成萬貫當過湖西鄉體育會理事長、湖西鄉2屆鄉代表主席，2009年以無黨籍當選澎湖縣議員，2014年連任成功，去年改代表無黨團結聯盟拚3連霸，卻在該選區5名候選人吊車尾落選；不過賴峰偉當選縣長後延攬他進入團隊，接掌民政處長。

檢調卻接獲檢舉，成萬貫2屆縣議員任內利用職務上可申請公費助理的機會，找人頭來申報藉此詐領助理費，彭檢檢察官陳建佑今天指揮澎湖縣調站、調查局南機站到湖西鄉5處搜索，並傳喚成萬貫等近10人到案偵辦。

檢方訊後認為成萬貫涉犯貪汙、偽造文書罪嫌，且有逃亡、勾串證人及共犯之虞，向法院聲請羈押禁見；成姓女子、李姓女子疑擔任人頭，檢方命令各交保10萬元，至於詐領的金額，由於每名議員每月有8萬元額度，檢調將深入釐清成萬貫2屆任內有多少為詐領。

澎湖縣府民政處長成萬貫（右）遭控疑似2屆縣議員任內，涉用人頭詐領助理費，彭檢今晚...
澎湖縣府民政處長成萬貫（右）遭控疑似2屆縣議員任內，涉用人頭詐領助理費，彭檢今晚訊後聲請羈押禁見。圖／澎湖縣府提供
分享

澎湖貪汙
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

中廣資產土地將移轉國有 法院裁准停止執行

2019-10-15 20:14

機車外送員撞死違規穿越馬路老翁 複訊以4萬元交保

2019-10-15 17:45

潤寅案緊急搜索後補正程序 北檢：蒐證仍有證據能力

2019-10-15 20:12

網路霸凌能致死 名人呼籲要正視

2019-10-15 19:10

與小吃部小姐糾紛 工人怪老闆不挺砍3刀判5年10月

2019-10-15 17:57

台北榮總桃園分院收回扣弊案 資訊室主任判刑3年8月

2019-10-15 17:34

兩空服員超時工作華航挨罰 法院要查「罷工可預見性」

2019-10-15 17:33

潤寅案很有事？北機站陳報緊急搜索 法官駁回

2019-10-15 17:19

男子貼文辱警反指警員對號入帳 檢方不採信共4罪起訴

2019-10-15 15:43

公車司機載老婦至機場 返途意外撞死老婦 賠250萬

2019-10-15 13:05

小燈泡案凶手開庭咧嘴發笑 律師想鑑定他的就審能力

2019-10-15 12:56

打死女嬰藏屍11年 父「非想使受重傷」改輕判6年

2019-10-15 12:42

布袋鎮823水災受災戶控告釀禍布袋商港法院判賠

2019-10-15 12:40

連千毅商品鑑定部分出爐 6品牌16件都假的

2019-10-15 11:18

性侵犯付不足36萬賠償金 二審以他工作生變仍給緩刑

2019-10-15 06:49

求勝心切 腕力賽骨折 告主辦單位敗訴

2019-10-15 01:08

毒梟承諾千萬紅包 警指導闖關

2019-10-15 01:00

妻子無故懷疑先生嫖妓 長期失和請求離婚法官判准

2019-10-14 20:28

看到黑影就開槍？ 法院撤2烏龍罰單

2019-10-14 19:31

美髮師墜樓亡男友傳訊「一起死」母親求償：我為了孫子

2019-10-14 18:41

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

客人指定「95九分滿」加油妹聽了愣住 她一看螢幕秒懂

2019-10-15 10:33

沒坐博愛座也被逼讓座 他怒嗆一句話讓全車瞬間靜默

2019-10-15 16:16

殉職警消靈柩出殯剎那 特搜同袍淚崩喊：請上車

2019-10-15 12:31

台中清水鰲峰山10多人打群架 8人受傷

2019-10-15 10:14

金門破獲史上最大宗毒品運輸案 若製成安毒市價近5億

2019-10-15 14:34

桃市八德車禍「碰」一聲 毛小孩嚇到跳起來

2019-10-15 13:21

連千毅商品鑑定部分出爐 6品牌16件都假的

2019-10-15 11:18

桃園西濱區間測速上路 限速90公里違規罰3000起跳

2019-10-15 11:41

連千毅16件仿品款式全曝光 勞力士水鬼也假的

2019-10-15 17:18

台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08

夜市排骨酥6塊150超暴利？網揭原因 「北部人真可憐」

2019-10-15 13:56

紅色法拉利快速道路飆149公里 重罰8000且車主吊照

2019-10-15 10:20

竹市民宅夜間火警火勢猛烈 一人無呼吸心跳

2019-10-15 00:04

影／兩勇消殉職今早公祭 中市消防局各分隊鳴笛敬悼

2019-10-15 07:36

影／哀悼兩勇消殉職 徐國勇：可以不進去 可能是最好的

2019-10-15 11:16

同事給30元代買珍奶稱「一半就好」 他用妙計成功反制

2019-10-15 21:02

與金門有仇？烈嶼鄉道路遭噴「國罵」 網友喊肉搜

2019-10-15 16:24

高雄楠梓要趕到鳳山生產 警鳴笛開道僅18分抵達

2019-10-15 00:01

以巧克力誘姦女乘客還「留種」 優良公車司機重判6年半

2019-10-15 11:09

少女抱嬰哭借100他暖借3500 後續曝光再引網讚揚

2019-10-15 16:43

汽車欲過地下道 誤闖機車道「卡關」

2019-10-15 18:19

台大男遭2前女友控軟禁性侵 獲不起訴

2019-10-15 11:21

詹惟中女兒簽經紀約又反悔？ 告娛樂公司歸還150萬元

2019-10-15 13:21

女網友誤信研發產品商謊言 試用美容儀器慘遭玷辱

2019-10-15 20:00

太扯！酒後翻船1死1命危 竟然海上漂流10小時才求救

2019-10-15 12:18

影／工程師昏死路口驚險一瞬 護理師和路人齊力救回他

2019-10-15 12:41

女子好心發便當給街友 竟因不夠遭台語狂飆謾罵

2019-10-15 19:46

婦人失智闖紅燈呆站斑馬線被撞 騎士、行人都判有罪

2019-10-15 10:00

新北3人酒後划船出海翻覆 1死1命危 1男自行上岸失聯

2019-10-15 09:48

性侵犯付不足36萬賠償金 二審以他工作生變仍給緩刑

2019-10-15 06:49

毒梟承諾千萬紅包 警指導闖關

2019-10-15 01:00

吊臂鉤橫懸路中央擊中轎車 車主氣結喊「衰」

2019-10-15 15:05

追查南方澳斷橋 黃國昌：帳冊出現臨時工父母、朋友

2019-10-15 11:32

日女臉書大讚「台警好」原來是警界李千娜又建功

2019-10-15 14:44

救災檢討 跨港斷橋油罐車沒掉下來「不幸中大幸」

2019-10-15 11:16

富岡外海幽靈船 勘驗非台籍

2019-10-15 00:05

「肉包包」性愛影片外流掀風波 直播主亂帶風向判刑

2019-10-15 19:40

影／鰲峰山鬥毆10多人打架8人受傷 查扣K他命

2019-10-15 11:42

國2傳超跑深夜車禍？真相是2車變換車道釀3傷意外

2019-10-15 11:59

老婦行經《女兵日記》宣傳活動跌傷 3承辦人獲不起訴

2019-10-15 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top