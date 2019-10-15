中廣資產土地將移轉國有 法院裁准停止執行

2019-10-15 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



黨產會今年9月間認定中廣公司為國民黨附隨組織，並命其名下的民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有，中廣已移轉或出售的29筆土地，則將追徵其價款，追徵價額共計77億3138萬餘元，追徵對象是中廣。中廣不服聲請停止執行，台北高等行政法院裁准不動產移轉國有及追徵價額部分，其餘駁回，可抗告。

今年9月24日，黨產會做出行政處分，認定中廣為附隨組織，並追徵價款中金額最高、最大宗的是中廣出售位於台北市仁愛的帝寶案，追徵金額67億3715萬餘元。

黨產會指出，中廣不當取得財產主要有二大類，即原日治時期臺灣放送協會於各地房舍土地，以及由國家預算購置資產。中廣公司不當取得財產中，目前尚在中廣公司名下不當取得土地 （10萬9627平方公尺）及地上建物（699平方公尺），依「黨產條例」第6條第1項規定應移轉國有。

至於中廣所使用的電波頻率，依廣播電視法係由國家通訊傳播委員會管理，因此不纳入黨產會處理的範圍。中廣應於收到黨產會行政處分書之次日起30日內，將現有不當取得財產移轉國有，並繳納追徵之價額。

中廣認為原處分執行後將造成其難以回復的損害，於是向法院聲請於行政救濟程序終局確定前停止原處分的執行。

法院認為，原處分認定中廣為附隨組織、確認資產及不動產為不當黨產部分，都僅有確認效力而已，如原處分之後經本案訴訟判決撤銷確定，則該確認效力隨即消滅，並無不能回復的情形，所以此部分聲請停止執行，與行政訴訟法第116條第2項所定要件不符。

原處分將北市大安區、新北市三重區、八里區等不動產移轉為國有，中廣因此將受的損害，雖然可以金錢賠償，但是審酌黨產會藉原處分所移轉不動產的面積合計高達10幾萬平方公尺，其價額實屬鉅大。

中廣若未依原處分所定期限將這些財產移轉為國有，黨產會無須經過換價程序，即可依法於原處分送達次日起30日後，直接囑託登記機關登記為國有，足認原處分隨時有開始執行之虞，且其執行將發生難於回復的損害，非即時由法院予以處理，則難以救濟。

法院指出，原處分命追徵中廣的其他財產，其追徵價額達77億3138萬9185元，金額甚鉅，若中廣逾繳納期限未繳納，黨產會得依法移送強制執行，且現階段中廣實收資本額僅32億2435萬4400元，一旦執行將導致中廣無法維持公司營運的基本規模，甚至法人格有遭到被消滅之虞，而造成難於回復的急迫損害。

原處分既然已認定這些資產為中廣不當取得的財產，依法中廣非有正當理由或經黨產會同意，不得自由處分，已足確保日後若黨產會於本案訴訟勝訴後，對於中廣移轉返還或追徵財產的效果，也能避免其脫產。