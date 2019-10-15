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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

網路霸凌能致死 名人呼籲要正視

2019-10-15 19:10台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

韓星雪莉日前於自宅輕生，其生前受到許多網友言語漫罵也讓「網路霸凌」的問題再次浮上檯面。包括英國哈利王子、演藝圈黃路梓茵（Lulu）、周湯豪都曾同聲譴責霸凌，反霸凌主題的《漢娜的遺言》劇中演員也出聲反對不當言論。作家溫小平受訪時鼓勵說：「反霸凌為核心價值，面對霸凌要更堅持、更有自信。」

韓星之死

根據《華盛頓郵報》報導，韓星雪莉日前被發現陳屍於家中，其生前因挑戰韓國保守氛圍及父權社會規範，例如不穿內衣、表示自己受精神疾病所苦等，皆被視為有違韓國傳統，引來許多民眾至其社群軟體留言攻擊。

韓國社會對精神疾病的忽視往往讓大眾不敢求助，雪莉也因此受到許多網路上的輿論撻伐，其身亡後一名粉絲在推特上表示，「身為第一位勇敢表達有精神疾病存在及捍衛女權的藝人，我很愛妳。」

各界名人呼籲停止霸凌

黃路梓茵（Lulu）也在《Instagram》上抒發，表示自己曾受到許多言語霸凌，諸如「她長這樣好醜！」、「歌壇毒瘤」及「難看死了，轉台」等，並收到「你們是公眾人物本來就應該接受任何評論」的意見等。她也表示，好的批評絕對虛心接受，但這個社會每天加諸給藝人太多莫名其妙的「建議」。

據《數位智慧》指出，美劇《漢娜的遺言》演員薩伊芙也因受到網路霸凌及性騷擾言論而關閉個人社交帳號，同劇演員提莫西也出聲制止霸凌言論，他表示：「《漢娜的遺言》一直傳遞我們該多加為他人著想的觀念，但最近看到很多令人不悅的言論，請大家多給演員一些溫柔及尊重。」

據《美國周刊》報導，英國的梅根公爵夫人從上任以來就受到許多保守人士及媒體的攻擊，攻擊言論接踵而至。哈利王子則出面表示，梅根從2人一開始交往時就面臨許多霸凌，現在更是變本加厲。他說：「我已經對梅根遭遇的困境沉默太久，現在必須出聲反擊，反霸凌才是我一貫支持的立場。」呼籲大家重視任何形式的霸凌。

知名作家溫小平則表示，身為名人會有很多猝不及防的言論攻擊襲來，尤其是刻意詆毀者更是防不勝防，每個人都該對自己有自信，名人則是可少看少聽攻擊言論為佳，或者在看之前做好付出代價的準備，面對霸凌的底線就是以堅持面對。

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