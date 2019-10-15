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與小吃部小姐糾紛 工人怪老闆不挺砍3刀判5年10月

2019-10-15 17:57聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

高姓板模工人1年多前受葉姓雇主之邀，前往台南市一小吃部飲酒作樂，席間與服務小姐糾紛，葉出面制止，高認葉偏袒而記恨，隔天晚間他請雇主出面調解未果，怒氣難平，得知葉與友人在海產店聚餐，持西瓜刀砍葉的背、手部3刀，右手4指神經全斷，經縫合復建治療逾1年仍有明顯障礙，高表示，一時生氣持刀砍傷葉，否認重傷害。台南地院認高犯重傷罪，處5年10月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審酌，高因與小吃部服務小姐有糾紛，請求葉出面調停未獲具體回應，一時氣憤，竟持西瓜刀前往葉聚餐的海產店，在店內人聲鼎沸、杯觥交錯之際，公然朝葉揮砍3 刀，造成葉左肱骨骨折，右手除小指外，其餘4指的屈指肌腱及指神經均斷裂，行為手段駭人。

除嚴重侵害的身體法益，也影響社會治安甚鉅，且犯後僅坦承客觀事實，迄今尚未賠償葉分文，兼衡葉右手機能受損程度達32％等一切情狀，量處處5年10月徒刑，以資懲儆。

高坦承持西瓜刀砍傷葉，但否認有重傷害犯行，僅有普通傷害故意。辯護人主張，葉雖因上肢功能受損無法負重工作，然其右手仍可負擔日常生活中無須負重活動，如飲食、穿衣、洗澡、持輕物等，尚未達一肢機能完全喪失或已嚴重減損程度，難認符合重傷害的要件。辯護人表示，高與葉並無恩怨糾紛，因認葉不願幫忙處理其與小吃部小姐糾紛，一時生氣持刀砍傷葉。

合議庭認為，西瓜刀至為鋒利，具有相當的長度，持西瓜刀朝人體揮砍，勢將造成嚴重傷害，另依葉所受左肱骨幹開放性骨折傷勢，可見高揮砍力道至為猛烈，才能瞬間一刀即造成骨折傷害，顯有斷人手臂或使其手臂發生重傷害結果也無妨的重傷害故意。

檢警調查，高2017年10月31日晚間10時許，受葉姓雇主之邀，前往小吃部飲酒作樂，席間高因故與服務小姐發生爭執，葉出面制止，高認雇主偏袒小姐而心生不快。隔天晚間，高致電葉，表示接獲該店小姐及圍事多次來電，請求葉出面調解，但未獲具體回應，在電話中發生口角。

高得知葉在東區一海產店內與友人聚餐，隨後持西瓜刀2把，騎乘機車前往海產店，雙手各持1 把西瓜刀進入店內後，見葉起身，隨即持西瓜刀朝對方揮砍3刀而重傷，經葉同桌友人見狀上前制止，高才騎乘機車逃離現場。葉經緊急送往成大醫院救治，經復健治療逾1 年後，目前手指關節與手部功能仍有明顯障礙。高逃離現場後，心生後悔，在友人勸說下出面投案。

高姓男子持西瓜刀朝雇主揮砍3刀重傷後，騎乘機車逃離現場，隔天在友人勸說下出面投案...
高姓男子持西瓜刀朝雇主揮砍3刀重傷後，騎乘機車逃離現場，隔天在友人勸說下出面投案。圖／本報資料照片
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高姓男子不滿雇主不挺自家人，隨後持西瓜刀2把，騎乘機車前往海產店，朝對方揮砍3刀...
高姓男子不滿雇主不挺自家人，隨後持西瓜刀2把，騎乘機車前往海產店，朝對方揮砍3刀而重傷，送醫急救。圖／本報資料照片
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小吃骨折成大醫院
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