與小吃部小姐糾紛 工人怪老闆不挺砍3刀判5年10月

2019-10-15 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



高姓板模工人1年多前受葉姓雇主之邀，前往台南市一小吃部飲酒作樂，席間與服務小姐糾紛，葉出面制止，高認葉偏袒而記恨，隔天晚間他請雇主出面調解未果，怒氣難平，得知葉與友人在海產店聚餐，持西瓜刀砍葉的背、手部3刀，右手4指神經全斷，經縫合復建治療逾1年仍有明顯障礙，高表示，一時生氣持刀砍傷葉，否認重傷害。台南地院認高犯重傷罪，處5年10月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審酌，高因與小吃部服務小姐有糾紛，請求葉出面調停未獲具體回應，一時氣憤，竟持西瓜刀前往葉聚餐的海產店，在店內人聲鼎沸、杯觥交錯之際，公然朝葉揮砍3 刀，造成葉左肱骨骨折，右手除小指外，其餘4指的屈指肌腱及指神經均斷裂，行為手段駭人。

除嚴重侵害的身體法益，也影響社會治安甚鉅，且犯後僅坦承客觀事實，迄今尚未賠償葉分文，兼衡葉右手機能受損程度達32％等一切情狀，量處處5年10月徒刑，以資懲儆。

高坦承持西瓜刀砍傷葉，但否認有重傷害犯行，僅有普通傷害故意。辯護人主張，葉雖因上肢功能受損無法負重工作，然其右手仍可負擔日常生活中無須負重活動，如飲食、穿衣、洗澡、持輕物等，尚未達一肢機能完全喪失或已嚴重減損程度，難認符合重傷害的要件。辯護人表示，高與葉並無恩怨糾紛，因認葉不願幫忙處理其與小吃部小姐糾紛，一時生氣持刀砍傷葉。

合議庭認為，西瓜刀至為鋒利，具有相當的長度，持西瓜刀朝人體揮砍，勢將造成嚴重傷害，另依葉所受左肱骨幹開放性骨折傷勢，可見高揮砍力道至為猛烈，才能瞬間一刀即造成骨折傷害，顯有斷人手臂或使其手臂發生重傷害結果也無妨的重傷害故意。

檢警調查，高2017年10月31日晚間10時許，受葉姓雇主之邀，前往小吃部飲酒作樂，席間高因故與服務小姐發生爭執，葉出面制止，高認雇主偏袒小姐而心生不快。隔天晚間，高致電葉，表示接獲該店小姐及圍事多次來電，請求葉出面調解，但未獲具體回應，在電話中發生口角。