機車外送員撞死違規穿越馬路老翁 複訊以4萬元交保

2019-10-15 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



台灣知名外送平台5天內發生第3起死亡車禍。Lalamove外送員周姓男子昨晚要到北市中山區，途中行經民生西路時，因死角不慎撞死違規穿越馬路的羅姓老翁，警詢後被依過失致死罪嫌移送法辦。台北地檢署檢察官複訊後，諭令以4萬元交保候傳；檢方相驗後將申請車禍鑑定釐清責任。

周姓男子交保後，接受媒體採訪時表示，已一段時間沒接單，案發當時並未接單，是去找母親的途中，鑽車縫誤撞死羅男。平常做零時工，但已經一段時間沒接單，案發當時沒接單，只是想去找在擺攤賣羹麵的母親。當時騎車穿越公車和車輛縫隙間時，沒注意老人突然走出來，那邊沒有斑馬線，於是就撞上了。

警方調查，30歲周男是Lalamove外送員，昨晚本在新北三重趕單，結束到北市中山區林森北路知名餐廳等單，途中行經民生西路3巷口時，撞上違規穿越馬路的70歲羅男。

羅男倒地不起，雖經醫院搶救，仍因頭部遇重擊，顱內大量出血不治；周男則摔車，四肢多處輕傷，經酒測檢驗，他並無酒精反應，訊後被依過失致死罪嫌送辦。