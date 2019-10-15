台北榮總桃園分院收回扣弊案 資訊室主任判刑3年8月

2019-10-15 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



台北榮民總醫院桃園分院資訊室主任李秉禮，涉嫌利用辦理採購案機會，收受業者回扣。新北地院審理時，他否認犯行，辯稱自己遭下屬誣陷，但說法未被採信，今天被依公務員對職務上之行為收受賄賂罪判刑3年8月，褫奪公權4年。全案可上訴。

全案除了李秉禮，另有資訊室副技師姜俊林、秘書室職員周子生和業者陳世宏、潘世彬等4名共犯，但姜等人因為坦承犯行並繳回不法所得，雖被判1年9月到2年不等刑期，均獲緩刑5年。

判決指出，李、姜、周3人負責醫院採購事務，有提出採購需求、辦理開標、比議價、和決標驗收等權限，是具有法定職務權限授權的公務員，但3人不違背本意，自2012年到2017年間，利用辦理「電腦伺服機暨機房維護」、「儲存設備共同供應契約採購案」等採購案機會，分別收受廠商交付的手機、禮券和筆記型電腦等物。

李秉禮否認收賄，辯稱自己拿到的電腦是委託姜俊林代購，取貨後也有付錢，指一切都是姜俊林誣陷，但姜證稱李曾告訴他「螢幕要大一點，文書處理機，因為是要給太太使用」等語。