兩空服員超時工作華航挨罰 法院要查「罷工可預見性」

2019-10-15 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



2016年6月華航罷工3天，因上班人數不足讓黃姓、楊姓空服員超時工作，事後桃園市政府依違反勞基法裁罰華航30萬元。一審華航勝訴後，桃市府上訴。台北高等行政法院認為，原審對於罷工可預見性及是否適用阻卻違法規定，均未盡職權調查之責，將原判決廢棄發回更審。

2016年5月5日，華航宣布從6月1日開始，報到地點從台北市松山區變更為桃園市總部，並片面要求簽署基於勞動基準法第84條之1項的責任制約定書，壓縮空服員休息時數，增加工作負擔。

空服員強烈反彈新制並發動連署罷工，桃園市空服員職業工會宣布從2016年6月24日凌晨零時起開始合法罷工；6月24日時，勞方提出的7項訴求已達成初步共識。但華航事後多項承諾跳票。

2016年6月28日，桃市府勞動局勞檢發現黃女26日從凌晨4點46分出勤工作至晚間8點12分、楊女25日從清晨6點1分出勤工作至晚間9點23分，已逾單日工時12小時法定上限，華航違反勞基法且超過7次以上，裁罰30萬元。

華航不服提告，主張工會無預警「突襲性罷工」符合勞基法所稱「事變」或「突發事件」，因突遭此事變無法及時調度航機，導致多數航班被迫取消、上萬名旅客滯留機場，極需人力加以疏運大量旅客，實有必要讓勞工延長工時；且在24小時內通知工會，事後也給勞工適當休息。

桃市府辯稱，華航5月5日宣布新制，空服員認為休息時間不足，勞資協商破局後工會發動罷工程序。從6月8日至6月21日舉行投票，6月21日統計結果贊成率高達99.5％；罷工非完全無法預料，在「展開投票」即應有可預見性，非屬所謂「突發狀況」。

一審查出，工會幹部在開票完隔天對外表示將於「暑假」罷工，卻突然在23日下午6點1分改口宣稱將於「6小時後」全面罷工，也未通知華航，在正式罷工前無法預知，採信「突襲性罷工」說法，判華航免罰。

桃市府提上訴，主張是否屬「突發事件」應依勞委會87年4月15日函釋意旨，除應視事件發生當時狀況為判斷外，尚須具備「是否為事前無法預知」、「非屬循環性」及「該事件是否須緊急處理」等3項要件而定；超時工作對勞工身心健康損害猶為巨大，所稱「突發事件」原則上應採從嚴解釋。

原判決忽略罷工是依法定程序進行，從工會向桃市府申請調解至不成辦理投票、展開罷工歷經52天，並非「事前無法預知」突襲性罷工，顯不符合勞委會函釋所稱「突發事件」要件。

北高行質疑，原判決對不可預見的狀況是「罷工本身」還是「罷工開始確切始點」？為何該當阻卻違法事由？理由不僅前後矛盾，也欠缺合乎論理法則說明，已有瑕疵。

工會決議罷工後，華航經理在6月22日稱已準備600多名後援人力與因應方案，且兩名空服員被查獲超時工作之日，與罷工開始日相隔1日以上，華航有何正當理由說事前準備工作不足以因應罷工所產生大量地勤業務？原判決均未盡職權調查義務查明，也有瑕疵。