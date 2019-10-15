親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

哈吉貝颱風襲日吹破天花板 未爆彈竟從天而降

兩空服員超時工作華航挨罰 法院要查「罷工可預見性」

2019-10-15 17:33聯合報 記者賴佩璇／即時報導

2016年6月華航罷工3天，因上班人數不足讓黃姓、楊姓空服員超時工作，事後桃園市政府依違反勞基法裁罰華航30萬元。一審華航勝訴後，桃市府上訴。台北高等行政法院認為，原審對於罷工可預見性及是否適用阻卻違法規定，均未盡職權調查之責，將原判決廢棄發回更審。

2016年5月5日，華航宣布從6月1日開始，報到地點從台北市松山區變更為桃園市總部，並片面要求簽署基於勞動基準法第84條之1項的責任制約定書，壓縮空服員休息時數，增加工作負擔。

空服員強烈反彈新制並發動連署罷工，桃園市空服員職業工會宣布從2016年6月24日凌晨零時起開始合法罷工；6月24日時，勞方提出的7項訴求已達成初步共識。但華航事後多項承諾跳票。

2016年6月28日，桃市府勞動局勞檢發現黃女26日從凌晨4點46分出勤工作至晚間8點12分、楊女25日從清晨6點1分出勤工作至晚間9點23分，已逾單日工時12小時法定上限，華航違反勞基法且超過7次以上，裁罰30萬元。

華航不服提告，主張工會無預警「突襲性罷工」符合勞基法所稱「事變」或「突發事件」，因突遭此事變無法及時調度航機，導致多數航班被迫取消、上萬名旅客滯留機場，極需人力加以疏運大量旅客，實有必要讓勞工延長工時；且在24小時內通知工會，事後也給勞工適當休息。

桃市府辯稱，華航5月5日宣布新制，空服員認為休息時間不足，勞資協商破局後工會發動罷工程序。從6月8日至6月21日舉行投票，6月21日統計結果贊成率高達99.5％；罷工非完全無法預料，在「展開投票」即應有可預見性，非屬所謂「突發狀況」。

一審查出，工會幹部在開票完隔天對外表示將於「暑假」罷工，卻突然在23日下午6點1分改口宣稱將於「6小時後」全面罷工，也未通知華航，在正式罷工前無法預知，採信「突襲性罷工」說法，判華航免罰。

桃市府提上訴，主張是否屬「突發事件」應依勞委會87年4月15日函釋意旨，除應視事件發生當時狀況為判斷外，尚須具備「是否為事前無法預知」、「非屬循環性」及「該事件是否須緊急處理」等3項要件而定；超時工作對勞工身心健康損害猶為巨大，所稱「突發事件」原則上應採從嚴解釋。

原判決忽略罷工是依法定程序進行，從工會向桃市府申請調解至不成辦理投票、展開罷工歷經52天，並非「事前無法預知」突襲性罷工，顯不符合勞委會函釋所稱「突發事件」要件。

北高行質疑，原判決對不可預見的狀況是「罷工本身」還是「罷工開始確切始點」？為何該當阻卻違法事由？理由不僅前後矛盾，也欠缺合乎論理法則說明，已有瑕疵。

工會決議罷工後，華航經理在6月22日稱已準備600多名後援人力與因應方案，且兩名空服員被查獲超時工作之日，與罷工開始日相隔1日以上，華航有何正當理由說事前準備工作不足以因應罷工所產生大量地勤業務？原判決均未盡職權調查義務查明，也有瑕疵。

北高行指出，原判決有違背法令情由，且其違法情事足以影響本判決結果，又因部分事證尚有未明，本院無從自為判決，有必要由原審法院再行調查審認，將原判決廢棄，發回原審法院再為調查後，另為適法裁判。

2016年6月華航罷工3天，因上班人數不足讓黃姓、楊姓空服員超時工作，遭桃園市政...
2016年6月華航罷工3天，因上班人數不足讓黃姓、楊姓空服員超時工作，遭桃園市政府裁罰30萬元。台北高等行政法院認為，原審對於罷工可預見性及是否適用阻卻違法規定，均未盡職權調查之責，將原判決廢棄發回更審。示意圖／報系資料照片
分享

罷工華航
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

與小吃部小姐糾紛 工人怪老闆不挺砍3刀判5年10月

2019-10-15 17:57

機車外送員撞死違規穿越馬路老翁 複訊以4萬元交保

2019-10-15 17:45

台北榮總桃園分院收回扣弊案 資訊室主任判刑3年8月

2019-10-15 17:34

潤寅案很有事？北機站陳報緊急搜索 法官駁回

2019-10-15 17:19

男子貼文辱警反指警員對號入帳 檢方不採信共4罪起訴

2019-10-15 15:43

公車司機載老婦至機場 返途意外撞死老婦 賠250萬

2019-10-15 13:05

小燈泡案凶手開庭咧嘴發笑 律師想鑑定他的就審能力

2019-10-15 12:56

打死女嬰藏屍11年 父「非想使受重傷」改輕判6年

2019-10-15 12:42

布袋鎮823水災受災戶控告釀禍布袋商港法院判賠

2019-10-15 12:40

連千毅商品鑑定部分出爐 6品牌16件都假的

2019-10-15 11:18

性侵犯付不足36萬賠償金 二審以他工作生變仍給緩刑

2019-10-15 06:49

求勝心切 腕力賽骨折 告主辦單位敗訴

2019-10-15 01:08

毒梟承諾千萬紅包 警指導闖關

2019-10-15 01:00

妻子無故懷疑先生嫖妓 長期失和請求離婚法官判准

2019-10-14 20:28

看到黑影就開槍？ 法院撤2烏龍罰單

2019-10-14 19:31

美髮師墜樓亡男友傳訊「一起死」母親求償：我為了孫子

2019-10-14 18:41

潘恒旭遭評「人品太差」 律師：被馮光遠當小弟

2019-10-14 16:14

被罵下賤、勾引男人 女模辛尤里沒出庭求償宣告落空

2019-10-14 15:27

潤寅案 律師：北院「指導」卷證可攜出複印

2019-10-14 15:25

最高法院限量分案？ 鄭玉山：法官很快就會退休

2019-10-14 15:22

心繫兒子病情闖平交道 法院審酌情節後仍判罰

2019-10-14 14:55

獨居婦被騙130萬元 鍥而不舍向詐騙首腦求償勝訴

2019-10-14 14:13

上網求票有詐 蔡依林粉絲痛失1萬2

2019-10-14 14:10

批韓國瑜挨告 名嘴黃光芹出庭反嗆「大砲打小鳥」

2019-10-14 14:06

日籍居酒屋幹部 酒後暴打情侶遭起訴

2019-10-14 13:54

PO影片賣豬鼻龜「1萬6000元誠可議」 繳2萬元換緩起訴

2019-10-14 13:49

婚姻定義公投重行公告 幸福盟提告遭駁回

2019-10-14 12:23

男看空姐罷工影片恐嚇長榮首席副總 緩起訴1年寫悔過書

2019-10-14 12:02

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

客人指定「95九分滿」加油妹聽了愣住 她一看螢幕秒懂

2019-10-15 10:33

殉職警消靈柩出殯剎那 特搜同袍淚崩喊：請上車

2019-10-15 12:31

沒坐博愛座也被逼讓座 他怒嗆一句話讓全車瞬間靜默

2019-10-15 16:16

連千毅商品鑑定部分出爐 6品牌16件都假的

2019-10-15 11:18

金門破獲史上最大宗毒品運輸案 若製成安毒市價近5億

2019-10-15 14:34

領隊帶隊攀玉山 登山口不明原因猝死

2019-10-14 20:25

高雄知名燒肉店晚間火警 3員工吸入過量濃煙嗆傷送醫

2019-10-14 22:37

竹市民宅夜間火警火勢猛烈 一人無呼吸心跳

2019-10-15 00:04

夜市排骨酥6塊150超暴利？網揭原因 「北部人真可憐」

2019-10-15 13:56

桃市八德車禍「碰」一聲 毛小孩嚇到跳起來

2019-10-15 13:21

台中清水鰲峰山10多人打群架 8人受傷

2019-10-15 10:14

桃園西濱區間測速上路 限速90公里違規罰3000起跳

2019-10-15 11:41

台中市霧峰區四德路連棟鐵皮建築 深夜四戶失火

2019-10-15 08:08

影／哀悼兩勇消殉職 徐國勇：可以不進去 可能是最好的

2019-10-15 11:16

影／兩勇消殉職今早公祭 中市消防局各分隊鳴笛敬悼

2019-10-15 07:36

高雄楠梓要趕到鳳山生產 警鳴笛開道僅18分抵達

2019-10-15 00:01

以巧克力誘姦女乘客還「留種」 優良公車司機重判6年半

2019-10-15 11:09

台大男遭2前女友控軟禁性侵 獲不起訴

2019-10-15 11:21

太扯！酒後翻船1死1命危 竟然海上漂流10小時才求救

2019-10-15 12:18

紅色法拉利快速道路飆149公里 重罰8000且車主吊照

2019-10-15 10:20

與金門有仇？烈嶼鄉道路遭噴「國罵」 網友喊肉搜

2019-10-15 16:24

詹惟中女兒簽經紀約又反悔？ 告娛樂公司歸還150萬元

2019-10-15 13:21

性侵犯付不足36萬賠償金 二審以他工作生變仍給緩刑

2019-10-15 06:49

新北3人酒後划船出海翻覆 1死1命危 1男自行上岸失聯

2019-10-15 09:48

毒梟承諾千萬紅包 警指導闖關

2019-10-15 01:00

妻子無故懷疑先生嫖妓 長期失和請求離婚法官判准

2019-10-14 20:28

影／工程師昏死路口驚險一瞬 護理師和路人齊力救回他

2019-10-15 12:41

婦人失智闖紅燈呆站斑馬線被撞 騎士、行人都判有罪

2019-10-15 10:00

美髮師墜樓亡男友傳訊「一起死」母親求償：我為了孫子

2019-10-14 18:41

追查南方澳斷橋 黃國昌：帳冊出現臨時工父母、朋友

2019-10-15 11:32

富岡外海幽靈船 勘驗非台籍

2019-10-15 00:05

少女抱嬰哭借100他暖借3500 後續曝光再引網讚揚

2019-10-15 16:43

日女臉書大讚「台警好」原來是警界李千娜又建功

2019-10-15 14:44

國2傳超跑深夜車禍？真相是2車變換車道釀3傷意外

2019-10-15 11:59

台南市安南區花生加工廠失火 煙囪起火未波及廠房

2019-10-14 20:22

救災檢討 跨港斷橋油罐車沒掉下來「不幸中大幸」

2019-10-15 11:16

吊臂鉤橫懸路中央擊中轎車 車主氣結喊「衰」

2019-10-15 15:05

看到黑影就開槍？ 法院撤2烏龍罰單

2019-10-14 19:31

老婦行經《女兵日記》宣傳活動跌傷 3承辦人獲不起訴

2019-10-15 11:34

公車司機載老婦至機場 返途意外撞死老婦 賠250萬

2019-10-15 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top