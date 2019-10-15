潤寅案很有事？北機站陳報緊急搜索 法官駁回

2019-10-15 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／即時報導



潤寅詐貸案「很有事」？上周爆律師將聲押卷證影本攜出法院、偵查機密疑外流，檢方表示要究責；調查局北機站對潤寅案當事人蕭炯桂逕行搜索，事畢，以主任司德釗名義向法院陳報，台北地院認為，陳報主體應為檢察官，於是駁回陳報案。可抗告。

北機站陳報指出，本月7日上午11時15分接獲台北地檢署檢察官陳映蓁的電話指揮，指示對受搜索人蕭炯桂逕行搜索，因北機站於中午12時至12時50分執行逕行搜索完畢，於是檢送公務電話紀錄影本、搜索扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表給法院。

不過，台北地院「108年急搜字第9號」裁定指出，刑事訴訟法規定，檢察官於偵查中確有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞者，得逕行搜索，或指揮檢察事務官、司法警察官或司法警察執行搜索，再層報檢察長。

同法規定，由檢察事務官、司法警察官或司法警察逕行搜索，應於執行後3日內報告檢察官及法院，法院認為不應准許者，應於5日內撤銷。

裁定說，檢察官逕行搜索，應於3日內將搜索扣押筆錄影本，以密件封緘隨函陳報法院，有扣押物時，須連同扣押物清冊影本一併陳報；如果是檢察官指揮逕行搜索，應要求執行人員至遲在12小時內，以密件封緘回報，以便檢察官陳報法院。

依北機站陳報意旨、公務電話紀錄影本、搜索扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表之記載，明白指明搜索是北機站受檢察官指揮而執行，並無例外事由，可見，潤寅案的逕行搜索，應由檢察官向法院陳報，始為適法，由調查局陳報，陳報主體違誤，應駁回。