國片「返校」提告網友 李烈赴刑事局報案

2019-10-15 17:03 中央社 台北15日電



國片「返校」先前遭網路造謠與誹謗，製片商影一製作所股份有限公司總經理李烈今天到刑事局報案並提告網友涉嫌妨礙名譽，警方依法受理，現已鎖定其中一嫌，將通知到案說明。

國片「返校」先前遭網友在網路發文造謠與誹謗，李烈今天上午9時30分在3名同事陪同下，代表電影到刑事局報案，並針對網友3則發文提告涉妨礙名譽。

刑事局於上午10時30分完成受理報案後，依法偵辦，目前已掌握其中一則發文的特定對象，將盡快通知到案說明，同時持續積極偵辦。