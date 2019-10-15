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用江湖味唱出最青春的故事 誠正中學少年寫歌將發表

2019-10-15 15:29聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

「他在外稱兄道弟的朋友早已消散，就像當時媽媽的苦口婆心被揮散，他決定找回父母的期望，做回心中的榜樣！」誠正中學這門課，一群男孩用江湖味唱出最青春的故事，想起以前的光景，聲音略顯激動，這首「那個他」，道出他們年少誤入歧途，進入矯正機關後，經歷家人失望、朋友從未聯繫的心酸，創作者是18歲的小齊（化名），他說這首是他與另兩位同學合作，一起寫出彼此的生命故事。

國立故宮博物院今年走入少年矯正機關誠正中學，開設系列故宮文物導賞課程，其中一堂「鵲華秋色」，特別以VR體驗系統讓學生看見山水畫，並結合曾經歷牢獄之災的蘇軾故事與詩詞，不僅讓學生覺得故宮文物很親近，他們也透露「讀起來很有感，因為他也做過牢！」

三月起，故宮與誠正中學攜手合作，引導學生不再僅是被動接受資訊，透過古典詩詞來看押韻、對仗，進階課程是「歌曲創作」，激起學生的努力，由於報名的學生太多，校內還特別舉辦海選比賽，吸引50位學生角逐，相當熱烈。

誠正中學訓育組長江仲敏說，學生除了得繳交創作文學作品外，有的還表演唱歌、舞蹈等等，最後共7位入選，學校還邀來音樂人來教學生自創饒舌歌，譜出屬於他們的創作心聲。目前這幾首歌都已編曲完成，搭配創作學生歌唱，預計在11月將於網路發表。

「天天都在想怎麼寫歌！」喜歡跳舞、歌唱的阿凱（化名），自從知道如何寫歌後，晚上宿舍點盞小燈，他在床頭前，一字一句寫下寫下曾經的傷痛。「因為他不跟著隨波逐流，所以他被傷害、全身都是傷！」阿凱無奈，他寫這首「善良的異類」來自於自己曾處於惡劣的環境，他選擇走不同的路，卻被深深傷害。

事實上，激起阿凱創作的慾望，來自於他讀著蘇軾寫出的這句「無風雨也無晴」，既震撼又感動，他希望也能寫出讓人有共鳴的歌，至今已創作了6首。阿凱笑說，還會繼續創作，這成為他目前的興趣。

故宮教育展資處助理研究員陳彥亘表示，故宮多年來藝術下鄉，首度與學校課程擴大結合，在國文、數理、歷史等八大主題，讓藝術文物更平易近人，也讓這群「非行少年」能集中注意力，找出自己的興趣。

國立故宮博物院今年走入少年矯正機關誠正中學，開設系列故宮文物導賞課程，故宮也規劃...
國立故宮博物院今年走入少年矯正機關誠正中學，開設系列故宮文物導賞課程，故宮也規劃音樂課程，運用對仗、押韻，引發學生興趣。記者郭政芬／攝影
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這首「那個他」，道出他們年少誤入歧途，進入矯正機關後，經歷家人失望、朋友從未聯繫...
這首「那個他」，道出他們年少誤入歧途，進入矯正機關後，經歷家人失望、朋友從未聯繫的心酸。記者郭政芬／攝影
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誠正中學這門課，一群男孩用江湖味唱出最青春的故事，想起以前的光景，聲音略顯激動。...
誠正中學這門課，一群男孩用江湖味唱出最青春的故事，想起以前的光景，聲音略顯激動。記者郭政芬／攝影
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故宮文物
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